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Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 16.06.2024
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05:33 16.06.2024 (обновлено: 08:25 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/yemen-1953192819.html
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена - РИА Новости, 16.06.2024
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в воскресенье сообщило, что получило информацию об инциденте у йеменского порта... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T05:33
2024-06-16T08:25
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в воскресенье сообщило, что получило информацию об инциденте у йеменского порта Моха (Мокка). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (около 74 километров - ред.) к югу от Мохи, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Позднее управление со ссылкой на капитана судна сообщило о двух взрывах, произошедших в непосредственной близости от судна. Отмечается, что экипаж в безопасности, судно не было повреждено, оно направляется в порт назначения.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240616/centcom-1953184057.html
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в мире, красное море, йемен, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Йемен, Палестина, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС заявили об инциденте у берегов Йемена

UKMTO при ВМС Британии: у йеменского порта Моха произошел инцидент

© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в воскресенье сообщило, что получило информацию об инциденте у йеменского порта Моха (Мокка).
«
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (около 74 километров - ред.) к югу от Мохи, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X.
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Инцидент классифицируется как нападение, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Позднее управление со ссылкой на капитана судна сообщило о двух взрывах, произошедших в непосредственной близости от судна. Отмечается, что экипаж в безопасности, судно не было повреждено, оно направляется в порт назначения.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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В миреКрасное мореЙеменПалестинаАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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