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В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину
В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину - РИА Новости, 16.06.2024
В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину
Неизвестный за рулем маломерного судна наехал на плавающего мужчину на реке Волге в Новокуйбышевском районе Самарской области, в результате пострадавший... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:11
2024-06-16T12:11
2024-06-16T12:18
происшествия
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САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Неизвестный за рулем маломерного судна наехал на плавающего мужчину на реке Волге в Новокуйбышевском районе Самарской области, в результате пострадавший скончался по пути в больницу, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, вечером 15 июня 2024 года неустановленное лицо, управляя маломерным судном, в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Новокуйбышевском районе Самарской области совершило наезд на местного жителя, 1989 года рождения. От полученных повреждений пострадавший скончался по пути в медицинское учреждение", - говорится в сообщении следователей. Приволжская транспортная прокуратура сообщила журналистам, что инцидент произошел около поселка Гранный. Следователи и прокуратура организовали проверку по факту происшествия. Судоводитель разыскивается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), волга
Происшествия, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Волга
В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину
У поселка Гранный маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину, он погиб