https://ria.ru/20240616/volga-1953223400.html

В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину

В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину - РИА Новости, 16.06.2024

В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину

Неизвестный за рулем маломерного судна наехал на плавающего мужчину на реке Волге в Новокуйбышевском районе Самарской области, в результате пострадавший... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:11

2024-06-16T12:11

2024-06-16T12:18

происшествия

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

волга

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

САМАРА, 16 июн - РИА Новости. Неизвестный за рулем маломерного судна наехал на плавающего мужчину на реке Волге в Новокуйбышевском районе Самарской области, в результате пострадавший скончался по пути в больницу, сообщило Центральное МСУТ СК России в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, вечером 15 июня 2024 года неустановленное лицо, управляя маломерным судном, в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Новокуйбышевском районе Самарской области совершило наезд на местного жителя, 1989 года рождения. От полученных повреждений пострадавший скончался по пути в медицинское учреждение", - говорится в сообщении следователей. Приволжская транспортная прокуратура сообщила журналистам, что инцидент произошел около поселка Гранный. Следователи и прокуратура организовали проверку по факту происшествия. Судоводитель разыскивается.

https://ria.ru/20240528/rybaki-1949021712.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), волга