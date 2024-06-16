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"Колоссально": украинский командир удивился российским военным
"Колоссально": украинский командир удивился российским военным - РИА Новости, 16.06.2024
"Колоссально": украинский командир удивился российским военным
Российские военнослужащие окапываются лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным Айрон в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:49
2024-06-16T18:49
2024-06-16T19:35
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие окапываются лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным Айрон в интервью YouТube-каналу "Новости.Live".Так он прокомментировал слова ведущей о том, что у некоторых украинцев возникает недовольство тем, что российские солдаты могут строить фортификационные сооружения, а у ВСУ так и не получилось сделать этого в Харьковской области."Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация. <…> Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать", — ответил он.Как отметил командир подразделения, украинскую армию губит неспособность признавать проблемы и исправлять их."Проблема — не признавать и топить до последнего лодку, которая уже тонет. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься", — констатировал он.Ранее агентство Associated Press писало, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за непрекращающихся российских обстрелов, недостатка оборудования и парализующей бюрократии. По мнению украинских военных, возведение укреплений следовало бы начать в прошлом году. Однако командир 47-й бригады ВСУ Александр заявил, что ранее многие не считали необходимым подготовку линий обороны, поскольку не ожидали российского наступления в Харьковской области.
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"Колоссально": украинский командир удивился российским военным
Украинский командир: российские военные окапываются лучше, чем солдаты ВСУ