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"Колоссально": украинский командир удивился российским военным - РИА Новости, 16.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 16.06.2024 (обновлено: 19:35 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/voennye-1953272119.html
"Колоссально": украинский командир удивился российским военным
"Колоссально": украинский командир удивился российским военным - РИА Новости, 16.06.2024
"Колоссально": украинский командир удивился российским военным
Российские военнослужащие окапываются лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным Айрон в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:49
2024-06-16T19:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие окапываются лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным Айрон в интервью YouТube-каналу "Новости.Live".Так он прокомментировал слова ведущей о том, что у некоторых украинцев возникает недовольство тем, что российские солдаты могут строить фортификационные сооружения, а у ВСУ так и не получилось сделать этого в Харьковской области."Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация. &lt;…&gt; Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать", — ответил он.Как отметил командир подразделения, украинскую армию губит неспособность признавать проблемы и исправлять их."Проблема — не признавать и топить до последнего лодку, которая уже тонет. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься", — констатировал он.Ранее агентство Associated Press писало, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за непрекращающихся российских обстрелов, недостатка оборудования и парализующей бюрократии. По мнению украинских военных, возведение укреплений следовало бы начать в прошлом году. Однако командир 47-й бригады ВСУ Александр заявил, что ранее многие не считали необходимым подготовку линий обороны, поскольку не ожидали российского наступления в Харьковской области.
https://ria.ru/20240616/general-1953263734.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Колоссально": украинский командир удивился российским военным

Украинский командир: российские военные окапываются лучше, чем солдаты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие окапываются лучше, чем украинские, заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа "Крылья Омеги" ВСУ с позывным Айрон в интервью YouТube-каналу "Новости.Live".
Так он прокомментировал слова ведущей о том, что у некоторых украинцев возникает недовольство тем, что российские солдаты могут строить фортификационные сооружения, а у ВСУ так и не получилось сделать этого в Харьковской области.
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"Окапываются ли россияне лучше? Сто процентов. Меня всегда удивляла их мотивация. <…> Они окапываются просто колоссально. Наши так не окапываются. Это факт, который нужно признать", — ответил он.
Как отметил командир подразделения, украинскую армию губит неспособность признавать проблемы и исправлять их.
«
"Проблема — не признавать и топить до последнего лодку, которая уже тонет. С фортификациями есть проблема, и ими нужно заниматься", — констатировал он.
Ранее агентство Associated Press писало, что Украина испытывает трудности с возведением оборонительных укреплений из-за непрекращающихся российских обстрелов, недостатка оборудования и парализующей бюрократии. По мнению украинских военных, возведение укреплений следовало бы начать в прошлом году. Однако командир 47-й бригады ВСУ Александр заявил, что ранее многие не считали необходимым подготовку линий обороны, поскольку не ожидали российского наступления в Харьковской области.
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