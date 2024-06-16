https://ria.ru/20240616/ukraina-1953260515.html

Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области

Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2024

Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области

Украина должна выполнить условия, поставленные Россией, только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса, но нынешние киевские власти... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:24

2024-06-16T17:24

2024-06-16T17:26

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина должна выполнить условия, поставленные Россией, только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса, но нынешние киевские власти мир не интересует, поскольку они не хотят лишаться кормушки, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наш президент дал нашим противникам понять, что условия для переговорного процесса будет устанавливать Россия, а никак не страна-террорист с нелегитимным президентом. Украина должна выполнить условия, поставленные нашей страной, и только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса. Но, исходя из их сегодняшних реалий и действий, совершаемых украинской стороной, мы понимаем, что никакой мир Украине просто не интересен, они не хотят лишать себя кормушки", - сказал Ганчев, отметив, что киевская власть никогда не беспокоилась о жизни обычных людей. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, москва, владимир путин, виталий ганчев, владимир зеленский