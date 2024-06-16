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Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 16.06.2024 (обновлено: 17:26 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953260515.html
Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области
Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области - РИА Новости, 16.06.2024
Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области
Украина должна выполнить условия, поставленные Россией, только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса, но нынешние киевские власти... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:24
2024-06-16T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
виталий ганчев
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина должна выполнить условия, поставленные Россией, только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса, но нынешние киевские власти мир не интересует, поскольку они не хотят лишаться кормушки, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наш президент дал нашим противникам понять, что условия для переговорного процесса будет устанавливать Россия, а никак не страна-террорист с нелегитимным президентом. Украина должна выполнить условия, поставленные нашей страной, и только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса. Но, исходя из их сегодняшних реалий и действий, совершаемых украинской стороной, мы понимаем, что никакой мир Украине просто не интересен, они не хотят лишать себя кормушки", - сказал Ганчев, отметив, что киевская власть никогда не беспокоилась о жизни обычных людей. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, виталий ганчев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Виталий Ганчев, Владимир Зеленский
Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области

Ганчев: киевские власти мир не интересует, они не хотят лишаться кормушки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости
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Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина должна выполнить условия, поставленные Россией, только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса, но нынешние киевские власти мир не интересует, поскольку они не хотят лишаться кормушки, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наш президент дал нашим противникам понять, что условия для переговорного процесса будет устанавливать Россия, а никак не страна-террорист с нелегитимным президентом. Украина должна выполнить условия, поставленные нашей страной, и только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса. Но, исходя из их сегодняшних реалий и действий, совершаемых украинской стороной, мы понимаем, что никакой мир Украине просто не интересен, они не хотят лишать себя кормушки", - сказал Ганчев, отметив, что киевская власть никогда не беспокоилась о жизни обычных людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
29 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинВиталий ГанчевВладимир Зеленский
 
 
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