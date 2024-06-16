Киевские власти мир не интересует, заявил глава Харьковской области
Ганчев: киевские власти мир не интересует, они не хотят лишаться кормушки
© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава военно-гражданской Администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Украина должна выполнить условия, поставленные Россией, только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса, но нынешние киевские власти мир не интересует, поскольку они не хотят лишаться кормушки, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наш президент дал нашим противникам понять, что условия для переговорного процесса будет устанавливать Россия, а никак не страна-террорист с нелегитимным президентом. Украина должна выполнить условия, поставленные нашей страной, и только в этом случае можно будет говорить о начале переговорного процесса. Но, исходя из их сегодняшних реалий и действий, совершаемых украинской стороной, мы понимаем, что никакой мир Украине просто не интересен, они не хотят лишать себя кормушки", - сказал Ганчев, отметив, что киевская власть никогда не беспокоилась о жизни обычных людей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.