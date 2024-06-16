https://ria.ru/20240616/ukraina-1953252186.html

На Украине женщина сдала СБУ мужа, который якобы сотрудничал с Россией

На Украине женщина сдала СБУ мужа, который якобы сотрудничал с Россией - РИА Новости, 16.06.2024

На Украине женщина сдала СБУ мужа, который якобы сотрудничал с Россией

Жительница Львовской области сдала Службе безопасности Украины собственного супруга-военнослужащего, который якобы сотрудничал с Россией, пишет издание "Страна" РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T16:11

2024-06-16T16:11

2024-06-16T17:04

в мире

львовская область

россия

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Жительница Львовской области сдала Службе безопасности Украины собственного супруга-военнослужащего, который якобы сотрудничал с Россией, пишет издание "Страна" в Telegram-канале."Она заявила о его связи с российским ФСБ и о том, что мужчина готовил обстрелы энергетики", — говорится в посте.По сведениям издания, 23 ноября 2023 года 33-летний Сергей Лебедев через Telegram написал военному, жившему во Львове и служившему в воинской части. Лебедев предложил ему сфотографировать электроподстанции, тот согласился и привлек к выполнению задания жену, проживавшую в городе Сколе Стрыйского района. Как утверждают украинские СМИ, она находилась в "уязвимом положении из-за отсутствия средств".В дальнейшем, рассказывает "Страна", на банковский счет военнослужащего поступило 2649 гривен на транспортные расходы и покупку подержанного телефона для снимков. Женщина получила по почте телефон и 700 гривен. Муж подыскивал и пересылал ей координаты критических объектов инфраструктуры.Но женщина так и не поехала снимать объекты. В январе военному снова передали список объектов критической инфраструктуры, которые нужно сфотографировать. В итоге женщина пришла в отделение полиции и заявила о связи мужа с представителем России и о задании, которое она должна была выполнить.Что грозит мужчине, издание не уточняет.

https://ria.ru/20240611/zaderzhanie-1952232052.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922837166.html

львовская область

россия

украина

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в мире, львовская область, россия, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)