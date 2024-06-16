В Кремле уверены во внимательном рассмотрении мирной инициативы Путина
Песков: в Киеве найдутся для переговоров более трезвые головы, чем Зеленский
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Москва, 16 июн - РИА Новости. Мирная инициатива лидера РФ Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, и даже если такие как Владимир Зеленский будут публично отмахиваться от озвученной им мирной инициативы, в Киеве найдут более трезвые головы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
"На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире. Там не будет поисков мирного урегулирования с учётом интересов всех сторон. О мире там не будут говорить. Вот в чём дело. А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в режиме - я имею в виду, в киевском режиме - наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые 10 раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", - сказал Песков.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".