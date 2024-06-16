https://ria.ru/20240616/ukraina-1953237154.html

В Кремле уверены во внимательном рассмотрении мирной инициативы Путина

В Кремле уверены во внимательном рассмотрении мирной инициативы Путина - РИА Новости, 16.06.2024

В Кремле уверены во внимательном рассмотрении мирной инициативы Путина

Мирная инициатива лидера РФ Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, и даже если такие как Владимир Зеленский будут публично... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:17

2024-06-16T14:17

2024-06-16T14:19

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Москва, 16 июн - РИА Новости. Мирная инициатива лидера РФ Владимира Путина будет внимательно рассматриваться, сомнений в этом нет, и даже если такие как Владимир Зеленский будут публично отмахиваться от озвученной им мирной инициативы, в Киеве найдут более трезвые головы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале."На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире. Там не будет поисков мирного урегулирования с учётом интересов всех сторон. О мире там не будут говорить. Вот в чём дело. А здесь речь идёт о мирной инициативе президента Путина. У меня нет сомнений, что она будет очень внимательно рассматриваться. И даже если такие политики, как Зеленский, будут пытаться публично отмахиваться от такой инициативы, даже в режиме - я имею в виду, в киевском режиме - наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые 10 раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся ещё дальше", - сказал Песков.В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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Ольга Фомченкова

россия, москва, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире