https://ria.ru/20240616/ukraina-1953236620.html

Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику

Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику - РИА Новости, 16.06.2024

Норвегия выделит Украине более ста миллионов долларов на энергетику

Норвегия предоставит Украине более 100 миллионов долларов США для поддержки критически важной энергетической инфраструктуры страны, сообщило норвежское... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:13

2024-06-16T14:13

2024-06-16T14:21

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Норвегия предоставит Украине более 100 миллионов долларов США для поддержки критически важной энергетической инфраструктуры страны, сообщило норвежское правительство. "Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии. Отмечается, что более 11 миллионов долларов будут направлены на восстановление энергетики в Харьковской области. Ранее глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявлял, что в 2023 году Норвегия предоставила Украине 19,9 миллиарда крон (800 миллионов долларов), из которых 11 миллиардов крон (463 миллиона) составляла военная помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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в мире, украина, норвегия, россия, эспен барт эйде, нато