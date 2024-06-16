https://ria.ru/20240616/ukraina-1953230530.html

Зеленский приходил к власти, обещая спасти Украину, напомнили в Кремле

Зеленский приходил к власти, обещая спасти Украину, напомнили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024

Зеленский приходил к власти, обещая спасти Украину, напомнили в Кремле

Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив президента РФ Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:23

2024-06-16T13:23

2024-06-16T13:45

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив президента РФ Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на все, чтобы не ухудшать дальше ситуацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина. "В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерений установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло, он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", - сказал Песков.Он отметил, что ситуация для киевского режима на фронтах ухудшается."Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных, и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением", - сказал Песков, комментируя реакцию украинских властей на предложение Путина.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире