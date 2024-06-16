https://ria.ru/20240616/ukraina-1953230530.html
Зеленский приходил к власти, обещая спасти Украину, напомнили в Кремле
Зеленский приходил к власти, обещая спасти Украину, напомнили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
Зеленский приходил к власти, обещая спасти Украину, напомнили в Кремле
Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив президента РФ Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:23
2024-06-16T13:23
2024-06-16T13:45
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив президента РФ Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на все, чтобы не ухудшать дальше ситуацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина. "В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерений установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло, он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", - сказал Песков.Он отметил, что ситуация для киевского режима на фронтах ухудшается."Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных, и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением", - сказал Песков, комментируя реакцию украинских властей на предложение Путина.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Зеленский приходил к власти, обещая спасти Украину, напомнили в Кремле
Песков: после инициатив Путина будет ясно, на что готов Зеленский ради Украины
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Владимир Зеленский приходил к власти на Украине под флагом мира, после мирных инициатив президента РФ Владимира Путина станет понятно, готов ли Зеленский на все, чтобы не ухудшать дальше ситуацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии в Telegram-канале
тележурналиста Павла Зарубина.
"В свое время Зеленский приходил к власти под флагом мира, намерений установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло, он всегда говорил, что он готов на все ради своей родины. Вот и посмотрим, готов ли он на все, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", - сказал Песков.
Он отметил, что ситуация для киевского режима на фронтах ухудшается.
"Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных, и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением", - сказал Песков, комментируя реакцию украинских властей на предложение Путина.