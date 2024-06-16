https://ria.ru/20240616/ukraina-1953226974.html
Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:47
2024-06-16T12:47
2024-06-16T13:16
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин".Путин в пятницу обозначил условия для начала переговорного процесса с Украиной. Он отметил, что легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер."Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров. Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с Конституцией страны", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Песков: Путин не отвергает переговоры с легитимными властями на Украине