https://ria.ru/20240616/ukraina-1953226974.html

Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле

Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024

Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:47

2024-06-16T12:47

2024-06-16T13:16

украина

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_03cb138222dfa41e500d140fea8a3324.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин".Путин в пятницу обозначил условия для начала переговорного процесса с Украиной. Он отметил, что легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер."Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров. Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с Конституцией страны", - сказал он.

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире