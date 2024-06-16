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Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 16.06.2024 (обновлено: 13:16 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953226974.html
Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:47
2024-06-16T13:16
украина
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин".Путин в пятницу обозначил условия для начала переговорного процесса с Украиной. Он отметил, что легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер."Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров. Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с Конституцией страны", - сказал он.
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html
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украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, заявили в Кремле

Песков: Путин не отвергает переговоры с легитимными властями на Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин".
Путин в пятницу обозначил условия для начала переговорного процесса с Украиной. Он отметил, что легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
"Путин ничего не отвергает. Он не отвергает возможность переговоров. Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с Конституцией страны", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
29 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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