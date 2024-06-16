https://ria.ru/20240616/turisty-1952907122.html

Туристы рассказали, чем питаются в поезде и сколько денег на это тратят

Туристы рассказали, чем питаются в поезде и сколько денег на это тратят - РИА Новости, 16.06.2024

Туристы рассказали, чем питаются в поезде и сколько денег на это тратят

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем питаются в поезде, сообщает Туту. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T04:42

2024-06-16T04:42

2024-06-16T04:42

туризм

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем питаются в поезде, сообщает Туту.Специалисты компании провели исследование среди 1356 пассажиров и выяснили, что более 70 процентов из них предпочитают брать еду с собой.Но каждый десятый (9,7 процента) поступает иначе – заранее оплачивает питание или дозаказывает что-то дополнительно к принесенному из дома.Вагон-ресторан посещает 8,4 процента путешествующих по железной дороге, а покупают продукты у проводника 3,6 процента опрошенных. Реже всего – в 3,2 процентах случаев – туристы предпочитают закупку съестного на вокзале.Чаще всего путешествующие в поезде берут в дорогу овощи и фрукты – так сказали 44 процента респондентов. Лапша быстрого приготовления оказывается в рационе 40 процентов туристов. Столько же респондентов запасаются бутербродами, пиццей, сосисками в тесте. К чаю покупают печенье, пряники и вафли 38 процентов туристов.Далее по популярности идут курица, яйца, картофель в мундире и маринованные огурцы – их в поезд берет с собой каждый третий пассажир. Сухофрукты и орехи покупают 26 процентов путешественников, сухарики и чипсы – 23 процента, запеченное мясо и колбасу – 21 процент. Каждый десятый везет в поезде кисломолочные продукты и сыр, а каждый двадцатый – купленные на вокзале чебуреки, беляши и шаурму.Треть опрошенных тратят на питание в поезде до 500 рублей, еще столько же укладываются в тысячу. Лимита в 1,5 тысячи рублей придерживаются 17 процентов респондентов, а каждый десятый готов платить до двух тысяч рублей. Расходы остальных превышают эту сумму.

https://ria.ru/20240612/puteshestviya-1952056513.html

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова