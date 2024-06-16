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Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО выдвинули требования
Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО выдвинули требования - РИА Новости, 16.06.2024
Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО выдвинули требования
Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:39
2024-06-16T10:39
2024-06-16T11:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Они (захватчики) требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО", - сказал он, добавив, что переговоры с ними продолжаются. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в ростовском СИЗО
Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО выдвинули требования
Захватчики заложников в Ростове-на-Дону потребовали возможность покинуть СИЗО