https://ria.ru/20240616/trebovaniya-1953212212.html

Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО выдвинули требования

Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО выдвинули требования - РИА Новости, 16.06.2024

Источник: захватчики заложников в ростовском СИЗО выдвинули требования

Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:39

2024-06-16T10:39

2024-06-16T11:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Захватчики заложников в СИЗО Ростова-на-Дону требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО, с ними идут переговоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Они (захватчики) требуют транспорт и возможность покинуть СИЗО", - сказал он, добавив, что переговоры с ними продолжаются. Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников, СИЗО функционирует в штатном режиме. По данным источника агентства, захватчики проходят по "террористическим статьям". Они вооружены пожарными топориками и резиновыми дубинками.

https://ria.ru/20240504/mobilniki-1943856036.html

ростов-на-дону

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в ростовском сизо