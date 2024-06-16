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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 16.06.2024 (обновлено: 13:43 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/svo-1953230695.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.06.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе по признанному террористической организацией и... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:25
2024-06-16T13:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе по признанному террористической организацией и запрещенному в РФ "Азову"*, потери противника составили до 500 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, а также 40-го и 50-го полков нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

МО: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе по признанному террористической организацией и запрещенному в РФ "Азову"*, потери противника составили до 500 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, а также 40-го и 50-го полков нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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