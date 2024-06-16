https://ria.ru/20240616/svo-1953230695.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.06.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе по признанному террористической организацией и... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:25
2024-06-16T13:25
2024-06-16T13:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе по признанному террористической организацией и запрещенному в РФ "Азову"*, потери противника составили до 500 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, а также 40-го и 50-го полков нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе по признанному террористической организацией и запрещенному в РФ "Азову"*, потери противника составили до 500 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, а также 40-го и 50-го полков нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация.