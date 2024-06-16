https://ria.ru/20240616/svo-1953230695.html

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.06.2024

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе по признанному террористической организацией и... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:25

2024-06-16T13:25

2024-06-16T13:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе по признанному террористической организацией и запрещенному в РФ "Азову"*, потери противника составили до 500 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения "Азов"*, а также 40-го и 50-го полков нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Богуславка Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122 мм гаубицу Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)