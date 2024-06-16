https://ria.ru/20240616/spiegel-1953227102.html
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2024
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии, в связи с... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:49
2024-06-16T12:49
2024-06-16T12:52
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии, в связи с внутриполитической повесткой, сообщило в воскресенье издание Spiegel. Ранее сообщалось, что Харрис покинула Швейцарию до завершения конференции по Украине, в дальнейших мероприятиях форума примет участие советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжелые переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", - пишет издание. Как сообщает Spiegel, в воскресенье вечером состоится внеочередное заседание президиума социал-демократов (СДПГ) Шольца, на котором будут обсуждаться будущее правящей коалиции, партии и самого канцлера в свете неудачных для партии выборов в Европейский парламент. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/kisida-1953226121.html
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в мире, украина, швейцария, олаф шольц, камала харрис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Олаф Шольц, Камала Харрис
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ
Spiegel: Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии, в связи с внутриполитической повесткой, сообщило в воскресенье издание Spiegel
.
Ранее сообщалось, что Харрис покинула Швейцарию до завершения конференции по Украине, в дальнейших мероприятиях форума примет участие советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжелые переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", - пишет издание.
Как сообщает Spiegel, в воскресенье вечером состоится внеочередное заседание президиума социал-демократов (СДПГ) Шольца, на котором будут обсуждаться будущее правящей коалиции, партии и самого канцлера в свете неудачных для партии выборов в Европейский парламент.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.