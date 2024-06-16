Рейтинг@Mail.ru
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 16.06.2024 (обновлено: 12:52 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/spiegel-1953227102.html
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2024
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии, в связи с... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:49
2024-06-16T12:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
олаф шольц
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9df1766d71912d73b60c4c304cec510e.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии, в связи с внутриполитической повесткой, сообщило в воскресенье издание Spiegel. Ранее сообщалось, что Харрис покинула Швейцарию до завершения конференции по Украине, в дальнейших мероприятиях форума примет участие советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжелые переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", - пишет издание. Как сообщает Spiegel, в воскресенье вечером состоится внеочередное заседание президиума социал-демократов (СДПГ) Шольца, на котором будут обсуждаться будущее правящей коалиции, партии и самого канцлера в свете неудачных для партии выборов в Европейский парламент. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/kisida-1953226121.html
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a77841fee0a8f7b96e958569549d1931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, олаф шольц, камала харрис
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Олаф Шольц, Камала Харрис
Шольц досрочно покинул конференцию по Украине, пишут СМИ

Spiegel: Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вслед за вице-президентом США Камалой Харрис досрочно покинул конференцию по Украине, проходящую в Швейцарии, в связи с внутриполитической повесткой, сообщило в воскресенье издание Spiegel.
Ранее сообщалось, что Харрис покинула Швейцарию до завершения конференции по Украине, в дальнейших мероприятиях форума примет участие советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида на конференции по Украине в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Премьер-министр Японии пробыл на саммите по Украине 2,5 часа
12:34
"Олаф Шольц покинул конференцию ранее, чем планировалось, в воскресенье утром его самолет направляется обратно в Берлин. Там его ждут тяжелые переговоры по бюджету и серьезные переговоры с собственной партией", - пишет издание.
Как сообщает Spiegel, в воскресенье вечером состоится внеочередное заседание президиума социал-демократов (СДПГ) Шольца, на котором будут обсуждаться будущее правящей коалиции, партии и самого канцлера в свете неудачных для партии выборов в Европейский парламент.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не принимают участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ
"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает
19 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияОлаф ШольцКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала