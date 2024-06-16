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Спецоперация, 16 июня: российские войска взяли под контроль Загорное - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953264905.html
Спецоперация, 16 июня: российские войска взяли под контроль Загорное
Спецоперация, 16 июня: российские войска взяли под контроль Загорное - РИА Новости, 16.06.2024
Спецоперация, 16 июня: российские войска взяли под контроль Загорное
Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области, совместное коммюнике по итогам конференции по... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:54
2024-06-16T17:54
специальная военная операция на украине
украина
россия
запорожская область
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области, совместное коммюнике по итогам конференции по Украине подписали 79 стран из 91 присутствующей, российский военный фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром. ВС России взяли под контроль Загорное в Запорожской областиВоеннослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области, противник на данном участке потерял до 135 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 265 военных. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины "Козак". Военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе признанному террористической организацией и запрещенному в РФ "Азову", потери противника составили до 500 солдат. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, две БМП, две бронемашины Humvee и MaxxPro производства США. Песков заявил, что Путин не отвергает возможность переговоров с УкраинойПрезидент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский - не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно. По его словам, нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что ситуация для украинцев будет только ухудшаться. Пресс-секретарь также заявил, что создание санитарной зоны в Харьковской области продолжится, пока не будет обеспечена безопасность российских регионов от обстрелов киевского режима. Коммюнике по итогам конференции по Украине призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭССовместное коммюнике по итогам конференции по Украине в швейцарском курорте Бюргенштоке призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Швейцарии. Также коммюнике призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был продемонстрирован организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, не подписывали его Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Военный фотокорреспондент news.ru Никита Цицаги погиб под УгледаромВоенный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром, сообщается в Telegram-канале информационного ресурса. "Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж. Информацию о гибели корреспондента подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы", - говорится в сообщении. Медики извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойцаВоенные медики российской группировки "Запад" извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки. "Неразорвавшийся боеприпас из бедра вынимали. Ну, и здесь после, конечно, осмотра саперов этой операционной надели бронежилеты, каски, снаряд как раз находился в проекции бедренной артерии. Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения и потихоньку достали снаряд. Ну, слава Богу, всё обошлось, всё нормально", - рассказал хирург. Он отметил, что работы достаточно много, однако коллектив врачей успешно с ней справляется. "Я просто надеюсь, наша работа приблизит нас к победе так или иначе, вот ради чего мы здесь все и находимся", - добавил хирург.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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украина, россия, запорожская область, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Запорожская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Спецоперация, 16 июня: российские войска взяли под контроль Загорное

МО: военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль село Загорное

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области, совместное коммюнике по итогам конференции по Украине подписали 79 стран из 91 присутствующей, российский военный фотокорреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром.

ВС России взяли под контроль Загорное в Запорожской области

Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области, противник на данном участке потерял до 135 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 265 военных. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины "Козак". Военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским бригадам, в том числе признанному террористической организацией и запрещенному в РФ "Азову", потери противника составили до 500 солдат. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, две БМП, две бронемашины Humvee и MaxxPro производства США.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" 15 июня освободила село Загорное в Запорожской области
Группировка войск Восток 15 июня освободила село Загорное в Запорожской области
© Инфографика
Группировка войск "Восток" 15 июня освободила село Загорное в Запорожской области

Песков заявил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, отмечая, что там есть легитимные органы власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский - не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, де-юре это будет нелегитимно. По его словам, нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что ситуация для украинцев будет только ухудшаться. Пресс-секретарь также заявил, что создание санитарной зоны в Харьковской области продолжится, пока не будет обеспечена безопасность российских регионов от обстрелов киевского режима.

Коммюнике по итогам конференции по Украине призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС

Совместное коммюнике по итогам конференции по Украине в швейцарском курорте Бюргенштоке призывает к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Швейцарии. Также коммюнике призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС. Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был продемонстрирован организаторами на экранах пресс-центра в Бюргенштоке. Этот документ подписали 79 стран из 91 присутствующей, не подписывали его Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00

Военный фотокорреспондент news.ru Никита Цицаги погиб под Угледаром

Военный фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром, сообщается в Telegram-канале информационного ресурса. "Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж. Информацию о гибели корреспондента подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы", - говорится в сообщении.

Медики извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца

Военные медики российской группировки "Запад" извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся боеприпас, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки. "Неразорвавшийся боеприпас из бедра вынимали. Ну, и здесь после, конечно, осмотра саперов этой операционной надели бронежилеты, каски, снаряд как раз находился в проекции бедренной артерии. Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения и потихоньку достали снаряд. Ну, слава Богу, всё обошлось, всё нормально", - рассказал хирург. Он отметил, что работы достаточно много, однако коллектив врачей успешно с ней справляется. "Я просто надеюсь, наша работа приблизит нас к победе так или иначе, вот ради чего мы здесь все и находимся", - добавил хирург.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЗапорожская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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