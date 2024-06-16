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"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 16.06.2024 (обновлено: 18:58 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации - РИА Новости, 16.06.2024
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации
Украинский конфликт достиг поворотного момента, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T15:13
2024-06-16T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
москва
украина
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский конфликт достиг поворотного момента, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент (в конфликте. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Теперь он будет расширяться", — отметил он.По словам эксперта, западные станы играют с огнем, а их усилия по эскалации ситуации приведут к еще большему конфликту и к расширению его зоны. Джонсон добавил, что если сейчас эти государства откажутся от мирного плана Москвы, то в дальнейшем киевский режим может потерять контроль не только над Одессой, но и над столицей."Вы знаете предложение Путина — это новое предложение. Все изменилось. &lt;…&gt; Он ничего не сказал об Одессе, оставил Одессу вне рамок обсуждения, это то, о чем они еще могут потенциально договориться, если Украина примет это предложение", — резюмировал он.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
https://ria.ru/20240616/germaniya-1953239494.html
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в мире, одесса, москва, украина, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Москва, Украина, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации

Джонсон: украинский конфликт достиг поворотного момента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский конфликт достиг поворотного момента, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент (в конфликте. — Прим. ред.). <…> Теперь он будет расширяться", — отметил он.
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По словам эксперта, западные станы играют с огнем, а их усилия по эскалации ситуации приведут к еще большему конфликту и к расширению его зоны. Джонсон добавил, что если сейчас эти государства откажутся от мирного плана Москвы, то в дальнейшем киевский режим может потерять контроль не только над Одессой, но и над столицей.
"Вы знаете предложение Путина — это новое предложение. Все изменилось. <…> Он ничего не сказал об Одессе, оставил Одессу вне рамок обсуждения, это то, о чем они еще могут потенциально договориться, если Украина примет это предложение", — резюмировал он.
В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаМоскваУкраинаВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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