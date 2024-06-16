https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953243806.html

"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации

"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации - РИА Новости, 16.06.2024

"Оставил Одессу". Стало известно о поворотном моменте в зоне спецоперации

Украинский конфликт достиг поворотного момента, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T15:13

2024-06-16T15:13

2024-06-16T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский конфликт достиг поворотного момента, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент (в конфликте. — Прим. ред.). <…> Теперь он будет расширяться", — отметил он.По словам эксперта, западные станы играют с огнем, а их усилия по эскалации ситуации приведут к еще большему конфликту и к расширению его зоны. Джонсон добавил, что если сейчас эти государства откажутся от мирного плана Москвы, то в дальнейшем киевский режим может потерять контроль не только над Одессой, но и над столицей."Вы знаете предложение Путина — это новое предложение. Все изменилось. <…> Он ничего не сказал об Одессе, оставил Одессу вне рамок обсуждения, это то, о чем они еще могут потенциально договориться, если Украина примет это предложение", — резюмировал он.В пятницу Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.

https://ria.ru/20240616/germaniya-1953239494.html

https://ria.ru/20240616/zaluzhnyy-1953189676.html

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