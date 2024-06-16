Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли до 265 военных в зоне ответственности группировки "Север"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, уничтожили три склада боеприпасов, противник потерял до 265 военных, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские хутора Харьковской области. За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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