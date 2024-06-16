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Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.06.2024
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13:25 16.06.2024 (обновлено: 13:37 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953230970.html
Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.06.2024
Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, уничтожили РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:25
2024-06-16T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, уничтожили три склада боеприпасов, противник потерял до 265 военных, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские хутора Харьковской области. За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю

МО РФ: ВСУ потеряли до 265 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ Утес по воздушной цели в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, уничтожили три склада боеприпасов, противник потерял до 265 военных, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские хутора Харьковской области. За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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