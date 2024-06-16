https://ria.ru/20240616/spetsoperatsiya-1953230970.html

Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 16.06.2024

Группировка "Север" улучшила положение по переднему краю

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, уничтожили РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:25

2024-06-16T13:25

2024-06-16T13:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, отразили три контратаки украинских штурмовых групп, уничтожили три склада боеприпасов, противник потерял до 265 военных, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские хутора Харьковской области. За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 265 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)