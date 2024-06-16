https://ria.ru/20240616/soglasheniya-1953195486.html
Иркутская область и Китай подписали 11 инвестиционных соглашений
Иркутская область и Китай подписали 11 инвестиционных соглашений - РИА Новости, 16.06.2024
Иркутская область и Китай подписали 11 инвестиционных соглашений
Одиннадцать соглашений о сотрудничестве, среди которых инвестиционные и внешнеторговые документы на сумму более 50 миллиардов рублей, подписаны в Пекине между... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T06:53
2024-06-16T06:53
2024-06-16T07:05
экономика
иркутская область
китай
пекин
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 16 июн - РИА Новости. Одиннадцать соглашений о сотрудничестве, среди которых инвестиционные и внешнеторговые документы на сумму более 50 миллиардов рублей, подписаны в Пекине между Иркутской областью и КНР, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Презентации инвестиционного и экономического потенциала Иркутской области прошли в Пекине. В столицу КНР прибыли члены правительства во главе с губернатором Игорем Кобзевым, представители 35 компаний Приангарья. Ранее они провели переговоры более чем с 200 китайскими организациями, бизнес-ассоциациями и объединениями. "Соглашения и экспортные контракты в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и образования подписали организации Приангарья с китайскими партнерами – в общем 11 документов о сотрудничестве. Три инвестиционных документа в общем на сумму 50 млрд рублей и пять внешнеторговых контрактов почти на 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Больше всего соглашений заключили по направлениям промышленности и сельского хозяйства. Среди них соглашение о строительстве Братского металлургического завода, соглашение о локализации в Иркутской области предприятия по производству мебели, договор о намерениях по строительству в регионе птицефабрики, контракты о поставках из Приангарья в КНР рапса, ячменя, продуктов питания, биологически активных добавок, высокоточных подшипников. Кроме этого, в рамках визита были заключены договоры о сотрудничестве на оказание туристических и образовательных услуг. В частности, Байкальский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Пекинским университетом внешней экономики и торговли. Вузы с 2015 года являются партнерами и реализуют программы двойного дипломирования по направлениям "Менеджмент", "Экономика" и "Торговое дело". Ближайшие дни делегация Иркутской области проведет в Шэньяне провинции Ляонин, где также пройдет презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области и серия мероприятий для бизнеса.
https://ria.ru/20240614/kitay-1952769615.html
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экономика, иркутская область, китай, пекин, игорь кобзев
Экономика, Иркутская область, Китай, Пекин, Игорь Кобзев
Иркутская область и Китай подписали 11 инвестиционных соглашений
Приангарье и КНР подписали инвестсоглашения на более 50 миллиардов рублей
ИРКУТСК, 16 июн - РИА Новости. Одиннадцать соглашений о сотрудничестве, среди которых инвестиционные и внешнеторговые документы на сумму более 50 миллиардов рублей, подписаны в Пекине между Иркутской областью и КНР, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Презентации инвестиционного и экономического потенциала Иркутской области прошли в Пекине. В столицу КНР прибыли члены правительства во главе с губернатором Игорем Кобзевым
, представители 35 компаний Приангарья. Ранее они провели переговоры более чем с 200 китайскими организациями, бизнес-ассоциациями и объединениями.
"Соглашения и экспортные контракты в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и образования подписали организации Приангарья с китайскими партнерами – в общем 11 документов о сотрудничестве. Три инвестиционных документа в общем на сумму 50 млрд рублей и пять внешнеторговых контрактов почти на 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Больше всего соглашений заключили по направлениям промышленности и сельского хозяйства. Среди них соглашение о строительстве Братского металлургического завода, соглашение о локализации в Иркутской области предприятия по производству мебели, договор о намерениях по строительству в регионе птицефабрики, контракты о поставках из Приангарья в КНР рапса, ячменя, продуктов питания, биологически активных добавок, высокоточных подшипников.
Кроме этого, в рамках визита были заключены договоры о сотрудничестве на оказание туристических и образовательных услуг. В частности, Байкальский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с Пекинским университетом внешней экономики и торговли. Вузы с 2015 года являются партнерами и реализуют программы двойного дипломирования по направлениям "Менеджмент", "Экономика" и "Торговое дело".
Ближайшие дни делегация Иркутской области проведет в Шэньяне
провинции Ляонин
, где также пройдет презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области и серия мероприятий для бизнеса.