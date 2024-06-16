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Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 16.06.2024
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12:39 16.06.2024 (обновлено: 13:34 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/sk-1953226354.html
Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников
Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 16.06.2024
Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников
Сотрудники следственного комитета прибыли к СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:39
2024-06-16T13:34
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в ростовском сизо
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета прибыли к СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.К зданию СИЗО прибыл автомобиль следственного комитета РФ. Сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
ростовская область
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в ростовском сизо, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростовская область, видео
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в ростовском СИЗО, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ростовская область
Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета прибыли к СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-16T12:39
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Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников

Сотрудники СК прибыли к СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
Перейти в медиабанк
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета прибыли к СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
К зданию СИЗО прибыл автомобиль следственного комитета РФ. Сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в ростовском СИЗОФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ростовская область
 
 
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