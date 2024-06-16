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Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников

Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников - РИА Новости, 16.06.2024

Сотрудники СК прибыли к ростовскому СИЗО, где был захват заложников

Сотрудники следственного комитета прибыли к СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:39

2024-06-16T12:39

2024-06-16T13:34

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в ростовском сизо

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета прибыли к СИЗО Ростова-на-Дону, где был захват заложников, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.К зданию СИЗО прибыл автомобиль следственного комитета РФ. Сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

ростовская область

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Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T12:39 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в ростовском сизо, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростовская область, видео