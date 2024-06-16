https://ria.ru/20240616/sizo-1953288851.html
В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО
В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО
В ростовском СИЗО, где в воскресенье захватили заложников, не хватает 30% сотрудников, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T21:30
2024-06-16T21:30
2024-06-16T21:44
захват заложников в ростовском сизо
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алексей мельников
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
онк
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В ростовском СИЗО, где в воскресенье захватили заложников, не хватает 30% сотрудников, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали."По моей информации, СИЗО не доукомплектовано сотрудниками на 30%. Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Это огромная цифра", - сказал Мельников.Правозащитник отметил, что причина столь высокой неукомплектованности в низких зарплатах сотрудников."Необходимо увеличение денежного довольствия, льготного обеспечения и престижа службы. Хотя бы для инспекторского состава, хотя у офицеров ФСИН зарплаты тоже оставляют желать лучшего", - добавил Мельников.
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захват заложников в ростовском сизо, россия, москва, алексей мельников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк, ростовская область, происшествия
Захват заложников в ростовском СИЗО, Россия, Москва, Алексей Мельников, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), ОНК, Ростовская область, Происшествия
В СПЧ рассказали о проблемах в ростовском СИЗО
Член СПЧ Мельников: в ростовском СИЗО не хватает 30% сотрудников
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В ростовском СИЗО, где в воскресенье захватили заложников, не хватает 30% сотрудников, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Ранее ФСИН
России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области
, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
"По моей информации, СИЗО не доукомплектовано сотрудниками на 30%. Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Это огромная цифра", - сказал Мельников.
Правозащитник отметил, что причина столь высокой неукомплектованности в низких зарплатах сотрудников.
"Необходимо увеличение денежного довольствия, льготного обеспечения и престижа службы. Хотя бы для инспекторского состава, хотя у офицеров ФСИН зарплаты тоже оставляют желать лучшего", - добавил Мельников.