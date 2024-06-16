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Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону

Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.06.2024

Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону

Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где преступники взяли заложников. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:54

2024-06-16T17:54

2024-06-16T18:17

ростов-на-дону

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

россия

ростовская область

захват заложников в ростовском сизо

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где преступники взяли заложников.Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы."Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно со коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Заложники освобождены, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.На кадрах видно, как бойцы заходят на территорию СИЗО. В это же время заезжает машина скорой помощи. Позже на видео выходят сотрудники учреждения.

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников. 2024-06-16T17:54 true PT0M52S

Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T17:54 true PT0M19S

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