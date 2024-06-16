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Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.06.2024
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17:54 16.06.2024 (обновлено: 18:17 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/sizo-1953265132.html
Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону
Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 16.06.2024
Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону
Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где преступники взяли заложников. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:54
2024-06-16T18:17
ростов-на-дону
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
россия
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где преступники взяли заложников.Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы."Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно со коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Заложники освобождены, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.На кадрах видно, как бойцы заходят на территорию СИЗО. В это же время заезжает машина скорой помощи. Позже на видео выходят сотрудники учреждения.
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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РИА Новости
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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники
Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников.
2024-06-16T17:54
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
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ростов-на-дону, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, россия, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), видео
Ростов-на-Дону, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Россия, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где преступники взяли заложников.
2024-06-16T17:54
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PT0M52S
Появилось видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону

В ростовском СИЗО провели силовую операцию после захвата заложников

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Росгвардия опубликовала в своем Telegram-канале видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где преступники взяли заложников.
Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы.
"Бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области совместно со коллегами из регионального ГУФСИН России обезвредили преступников, взявших заложников в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Заложники освобождены, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как бойцы заходят на территорию СИЗО. В это же время заезжает машина скорой помощи. Позже на видео выходят сотрудники учреждения.
 
Ростов-на-ДонуФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПроисшествияРоссияРостовская областьЗахват заложников в ростовском СИЗОФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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