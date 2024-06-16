https://ria.ru/20240616/situatsiya-1953230189.html

Ситуация для Украины будет только ухудшаться, заявили в Кремле

Ситуация для Украины будет только ухудшаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024

Ситуация для Украины будет только ухудшаться, заявили в Кремле

Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше ситуация для украинцев будет только ухудшаться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T13:20

2024-06-16T13:20

2024-06-16T13:22

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россия

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дмитрий песков

павел зарубин

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше ситуация для украинцев будет только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина"Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы и когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться" - сказал Песков.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

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россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, в мире