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Ситуация для Украины будет только ухудшаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 16.06.2024 (обновлено: 13:22 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/situatsiya-1953230189.html
Ситуация для Украины будет только ухудшаться, заявили в Кремле
Ситуация для Украины будет только ухудшаться, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.06.2024
Ситуация для Украины будет только ухудшаться, заявили в Кремле
Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше ситуация для украинцев будет только ухудшаться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T13:20
2024-06-16T13:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше ситуация для украинцев будет только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина"Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы и когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться" - сказал Песков.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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россия, украина, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Ситуация для Украины будет только ухудшаться, заявили в Кремле

Песков: динамика на фронтах показывает, что ситуация для Киева будет ухудшаться

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше ситуация для украинцев будет только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина
"Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы и когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются. Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо нам демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет только ухудшаться" - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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