Рогов прокомментировал призыв в Швейцарии вернуть Украине ЗАЭС
Рогов назвал призыв на конференции в Швейцарии вернуть Киеву ЗАЭС шантажом
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал шантажом и дежурными фразами призыв участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
"Подобная риторика сродни пустым заклинаниям магов и колдунов геополитического шантажа. Это дежурные фразы и призыв в никуда. Даже представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались принимать участие в данной сходке, так как прекрасно понимали, что все озвученные там призывы будут политически заангажированы и абсолютно бессмысленными с точки зрения конструктивных действий", - сказал Рогов РИА Новости.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".