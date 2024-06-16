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Рогов прокомментировал призыв в Швейцарии вернуть Украине ЗАЭС - РИА Новости, 16.06.2024
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19:37 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/rogov-1953279257.html
Рогов прокомментировал призыв в Швейцарии вернуть Украине ЗАЭС
Рогов прокомментировал призыв в Швейцарии вернуть Украине ЗАЭС - РИА Новости, 16.06.2024
Рогов прокомментировал призыв в Швейцарии вернуть Украине ЗАЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:37
2024-06-16T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал шантажом и дежурными фразами призыв участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. "Подобная риторика сродни пустым заклинаниям магов и колдунов геополитического шантажа. Это дежурные фразы и призыв в никуда. Даже представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались принимать участие в данной сходке, так как прекрасно понимали, что все озвученные там призывы будут политически заангажированы и абсолютно бессмысленными с точки зрения конструктивных действий", - сказал Рогов РИА Новости. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Рогов, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Рогов прокомментировал призыв в Швейцарии вернуть Украине ЗАЭС

Рогов назвал призыв на конференции в Швейцарии вернуть Киеву ЗАЭС шантажом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал шантажом и дежурными фразами призыв участников конференции в Швейцарии вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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Вчера, 09:36
"Подобная риторика сродни пустым заклинаниям магов и колдунов геополитического шантажа. Это дежурные фразы и призыв в никуда. Даже представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отказались принимать участие в данной сходке, так как прекрасно понимали, что все озвученные там призывы будут политически заангажированы и абсолютно бессмысленными с точки зрения конструктивных действий", - сказал Рогов РИА Новости.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, при этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, а также Святой престол. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не участвовала бы в ней в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
 
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