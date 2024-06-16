https://ria.ru/20240616/rebenok-1953222266.html

СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке

СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке - РИА Новости, 16.06.2024

СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T12:05

2024-06-16T12:05

2024-06-16T12:07

происшествия

россия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. В воскресенье прокуратура Приморья сообщила о гибели мальчика-иностранца 2017 года рождения. По информации ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму, опрокинув на себя металлический мангал во дворе арендованного его родителями дома, в результате чего скончался. Как сообщает приморский Следком, мальчик скончался в медицинском учреждении, по данным ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения. "По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи СКР провели осмотр места происшествия, допрашиваются родители потерпевшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении СУСК РФ по Приморскому краю.

https://ria.ru/20240616/rebenok-1953195660.html

россия

приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, приморский край, владивосток