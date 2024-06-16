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СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке - РИА Новости, 16.06.2024
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12:05 16.06.2024 (обновлено: 12:07 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/rebenok-1953222266.html
СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке
СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке - РИА Новости, 16.06.2024
СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:05
2024-06-16T12:07
происшествия
россия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. В воскресенье прокуратура Приморья сообщила о гибели мальчика-иностранца 2017 года рождения. По информации ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму, опрокинув на себя металлический мангал во дворе арендованного его родителями дома, в результате чего скончался. Как сообщает приморский Следком, мальчик скончался в медицинском учреждении, по данным ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения. "По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи СКР провели осмотр места происшествия, допрашиваются родители потерпевшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении СУСК РФ по Приморскому краю.
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приморский край
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происшествия, россия, приморский край, владивосток
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток
СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке

СК завел дело после гибели во Владивостоке мальчика-иностранца из-за падения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщила о гибели мальчика-иностранца 2017 года рождения. По информации ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму, опрокинув на себя металлический мангал во дворе арендованного его родителями дома, в результате чего скончался.
Как сообщает приморский Следком, мальчик скончался в медицинском учреждении, по данным ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения.
"По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи СКР провели осмотр места происшествия, допрашиваются родители потерпевшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении СУСК РФ по Приморскому краю.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал
07:01
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивосток
 
 
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