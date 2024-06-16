https://ria.ru/20240616/rebenok-1953222266.html
СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке
СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке - РИА Новости, 16.06.2024
СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:05
2024-06-16T12:05
2024-06-16T12:07
происшествия
россия
приморский край
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале. В воскресенье прокуратура Приморья сообщила о гибели мальчика-иностранца 2017 года рождения. По информации ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму, опрокинув на себя металлический мангал во дворе арендованного его родителями дома, в результате чего скончался. Как сообщает приморский Следком, мальчик скончался в медицинском учреждении, по данным ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения. "По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи СКР провели осмотр места происшествия, допрашиваются родители потерпевшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении СУСК РФ по Приморскому краю.
https://ria.ru/20240616/rebenok-1953195660.html
россия
приморский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, владивосток
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток
СК возбудил дело после гибели ребенка-иностранца во Владивостоке
СК завел дело после гибели во Владивостоке мальчика-иностранца из-за падения
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости.
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего мальчика-иностранца во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале
.
В воскресенье прокуратура Приморья сообщила о гибели мальчика-иностранца 2017 года рождения. По информации ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму, опрокинув на себя металлический мангал во дворе арендованного его родителями дома, в результате чего скончался.
Как сообщает приморский Следком, мальчик скончался в медицинском учреждении, по данным ведомства, ребенок получил черепно-мозговую травму в результате падения.
"По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи СКР провели осмотр места происшествия, допрашиваются родители потерпевшего, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении СУСК РФ по Приморскому краю.