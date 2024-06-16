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В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал

В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал - РИА Новости, 16.06.2024

В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал

Семилетний ребенок-иностранец погиб в Приморье, опрокинув на себя металлический мангал, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T07:01

2024-06-16T07:01

2024-06-16T07:07

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Семилетний ребенок-иностранец погиб в Приморье, опрокинув на себя металлический мангал, сообщает краевая прокуратура. "Днем 15 июня 2024 года на придомовой территории дома на ул. Союзной во Владивостоке мальчик 2017 года рождения, со слов родителей опрокинул на себя металлический мангал, в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка. Предварительно установлено, что семья - иностранные граждане, которые арендовали дом для проживания", - говорится в сообщении. Организована доследственная проверка, прокуратура поставила на контроль ее результаты.

владивосток

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток