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В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал - РИА Новости, 16.06.2024
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07:01 16.06.2024 (обновлено: 07:07 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/rebenok-1953195660.html
В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал
В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал - РИА Новости, 16.06.2024
В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал
Семилетний ребенок-иностранец погиб в Приморье, опрокинув на себя металлический мангал, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T07:01
2024-06-16T07:07
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Семилетний ребенок-иностранец погиб в Приморье, опрокинув на себя металлический мангал, сообщает краевая прокуратура. "Днем 15 июня 2024 года на придомовой территории дома на ул. Союзной во Владивостоке мальчик 2017 года рождения, со слов родителей опрокинул на себя металлический мангал, в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка. Предварительно установлено, что семья - иностранные граждане, которые арендовали дом для проживания", - говорится в сообщении. Организована доследственная проверка, прокуратура поставила на контроль ее результаты.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
В Приморье погиб ребенок из семьи иностранцев, опрокинув на себя мангал

Во Владивостоке семилетний ребенок погиб, опрокинув на себя металлический мангал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн – РИА Новости. Семилетний ребенок-иностранец погиб в Приморье, опрокинув на себя металлический мангал, сообщает краевая прокуратура.
"Днем 15 июня 2024 года на придомовой территории дома на ул. Союзной во Владивостоке мальчик 2017 года рождения, со слов родителей опрокинул на себя металлический мангал, в результате чего от черепно-мозговой травмы наступила смерть ребенка. Предварительно установлено, что семья - иностранные граждане, которые арендовали дом для проживания", - говорится в сообщении.
Организована доследственная проверка, прокуратура поставила на контроль ее результаты.
 
ПроисшествияВладивосток
 
 
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