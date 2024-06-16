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Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
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18:52 16.06.2024 (обновлено: 19:00 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/rassledovanie-1953272426.html
Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО
Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024
Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО
Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T18:52
2024-06-16T19:00
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. "Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
россия
ростовская область
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РИА Новости
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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники
Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников.
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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), видео
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
2024-06-16T18:52
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Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО

Глава СК поставил на контроль расследование захвата заложников в ростовском СИЗО

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников.
"Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьРостов-на-ДонуАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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