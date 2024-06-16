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Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО

Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО - РИА Новости, 16.06.2024

Бастрыкин поставил на контроль расследование происшествия в ростовском СИЗО

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T18:52

2024-06-16T18:52

2024-06-16T19:00

происшествия

россия

ростовская область

ростов-на-дону

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование обстоятельств захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее ФСИН России сообщало, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Позже захватившие заложников были ликвидированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников. "Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

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ростовская область

ростов-на-дону

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Кадры операции Росгвардии в СИЗО в Ростове-на-Дону, где были захвачены заложники Росгвардия показала видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону, где был захват заложников. 2024-06-16T18:52 true PT0M52S

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