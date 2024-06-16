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Военный медик назвал главную причину ранений на Купянском направлении
Военный медик назвал главную причину ранений на Купянском направлении - РИА Новости, 16.06.2024
Военный медик назвал главную причину ранений на Купянском направлении
Девяносто восемь процентов ранений на Купянском участке фронта от применения ВСУ FPV-дронов, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T04:39
2024-06-16T04:39
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 июн - РИА Новости. Девяносто восемь процентов ранений на Купянском участке фронта от применения ВСУ FPV-дронов, рассказал РИА Новости ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки "Запад"."В основном, наверное, девяносто восемь процентов это осколочные ранения от воздействия FPV-дронов. В сравнении с прошлым, позапрошлым годом, конечно тогда были мины. Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот, поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды", — сообщил хирург. По его словам, порядка 70-80% поступающих к медикам военнослужащих на данном участке фронта – с легкими ранениями.
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Военный медик назвал главную причину ранений на Купянском направлении
Военный медик: 98% ранений на Купянском направлении вызваны атаками FPV-дронов