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Путин поблагодарил медиков за мужественную работу в зоне СВО - РИА Новости, 16.06.2024
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00:06 16.06.2024 (обновлено: 00:44 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/putin-1953182631.html
Путин поблагодарил медиков за мужественную работу в зоне СВО
Путин поблагодарил медиков за мужественную работу в зоне СВО - РИА Новости, 16.06.2024
Путин поблагодарил медиков за мужественную работу в зоне СВО
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских медиков за мужество, стойкость и профессионализм в ходе работы в зоне спецоперации, отметил усилия... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:06
2024-06-16T00:44
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских медиков за мужество, стойкость и профессионализм в ходе работы в зоне спецоперации, отметил усилия специалистов по внедрению новых методов реабилитации. "Сегодня, в условиях специальной военной операции, медицинские работники проявляют свои лучшие качества, спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают все возможное для поддержки силы духа наших героев. Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость", - сказал президент в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника. Мужество и самоотверженность российских медиков, по словам Путина, проявилась и в ходе борьбы с коронавирусом, когда они "боролись за жизнь каждого пациента, не считаясь со временем, запредельной усталостью, с рисками для собственного здоровья". "Этот период останется в истории отечественного здравоохранения как настоящий подвиг тысяч и тысяч врачей, медсестер, лаборантов, младшего персонала всех наших больниц и поликлиник", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905091568.html
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Поздравление Путина с Днем медицинского работника
Поздравление Путина с Днем медицинского работника
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил медиков за мужественную работу в зоне СВО

Путин поблагодарил медиков за мужество, стойкость и профессионализм в зоне СВО

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских медиков за мужество, стойкость и профессионализм в ходе работы в зоне спецоперации, отметил усилия специалистов по внедрению новых методов реабилитации.
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"Сегодня, в условиях специальной военной операции, медицинские работники проявляют свои лучшие качества, спасают раненых на поле боя, лечат, выхаживают, проводят сложнейшие операции, осваивают и внедряют новые методы реабилитации, делают все возможное для поддержки силы духа наших героев. Благодарю всех военных медиков за высочайший профессионализм, мужество, стойкость и неизменную отзывчивость", - сказал президент в поздравлении медицинским работникам в честь профессионального праздника.
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Мужество и самоотверженность российских медиков, по словам Путина, проявилась и в ходе борьбы с коронавирусом, когда они "боролись за жизнь каждого пациента, не считаясь со временем, запредельной усталостью, с рисками для собственного здоровья".
"Этот период останется в истории отечественного здравоохранения как настоящий подвиг тысяч и тысяч врачей, медсестер, лаборантов, младшего персонала всех наших больниц и поликлиник", - добавил глава государства.
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