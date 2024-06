https://ria.ru/20240616/puti-1952921824.html

"Осталось несколько лет". НАТО готовится к радикальному шагу в Европе

"Осталось несколько лет". НАТО готовится к радикальному шагу в Европе

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Североатлантический альянс из-за "возможной войны с Россией" разрабатывает логистические маршруты для быстрой переброски войск из США к восточным рубежам. О ближайших планах НАТО — в материале РИА Новости.Времени не осталосьАмериканские и европейские политики все активнее говорят о том, что война с Россией в обозримом будущем весьма вероятна."У нас есть пять-восемь лет. За это время Россия сумеет нарастить вооруженные силы до уровня, который позволит начать вторжение на территорию стран НАТО. Я не говорю, что это непременно произойдет, но такая вероятность есть. Мы видим, что Россия производит множество вооружений и не все расходуются в войне на Украине. Так что к 2029-му мы должны быть готовы", — заявлял еще в апреле генерал-лейтенант Карстен Бройер, главный инспектор Вооруженных сил Германии.Некоторые делятся еще более мрачными прогнозами: министр обороны ФРГ Борис Писториус в феврале заявлял о том, что война может начаться уже через три года. Из-за подобного алармизма страны альянса пересматривают расходы, увеличивая траты на ВПК и подготовку к возможному конфликту. И у этого есть свои, понятные Западу, причины.Как отмечает американское аналитическое издание War on the Rocks, в 1952 году страны НАТО рассчитывали, что в их распоряжении будет 50 дивизий, которые должны отразить нападение Советского Союза. К концу холодной войны этот показатель превысил сотню. Однако к 2022-му у альянса было лишь восемь передовых боевых групп — немногим более десяти тысяч военнослужащих. Еще 40 тысяч можно было привести в состояние боевой готовности за 15 дней.На саммите НАТО в Мадриде в июне 2023 года эти показатели решили увеличить. Силы быстрого реагирования теперь включают 300 тысяч солдат и офицеров. Первые сто тысяч должны быть готовы к переброске в любую точку Европы за десять дней. Спустя полгода альянс обязан поставить под ружье полмиллиона человек. Вместе с тем США увеличили свои силы на континенте до 100 тысяч военнослужащих.Новые маршрутыОднако для выполнения таких задач нужна хорошо продуманная логистика. И альянс начал соответствующую подготовку. Согласно уже имеющимся планам, как отмечает британское издание The Telegraph, американцы должны высадиться в голландском Роттердаме, после чего отправиться на фронт.Но наличие единственной точки высадки создает бутылочное горлышко, которое делает всю задумку уязвимой. "Украина несет большой ущерб от российских ударов большой дальности по системам тылового обеспечения", — подчеркнул генерал-лейтенант Александр Зольфранк, глава объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению.Он также отметил, что конфликт на Украине и российские удары по логистическим объектам показали: крупные базы, наподобие тех, что США и их союзники использовали в Афганистане и Ираке, нежизнеспособны. "Они подвергнутся ударам и будут уничтожены уже в самом начале конфликта", — заявил Зольфранк.Именно поэтому альянс рассматривает альтернативные маршруты."НАТО готовит многочисленные сухопутные коридоры для срочной переброски американских войск и бронетанковой техники на линию фронта в случае возникновения в Европе крупной наземной войны с Россией", — пишет The Telegraph.В числе возможных вариантов называют порты Италии, Греции, Турции, Норвегии, Швеции и Финляндии.Как отмечается в статье, порты в Германии, Нидерландах и Прибалтике считаются наиболее уязвимыми для возможных российских ракетных ударов. В этой связи не до конца ясно, почему Швеция и Финляндия представляются более удобными маршрутами.При этом из Италии войска планируют перебрасывать по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, из турецких и греческих портов — через Болгарию и Румынию."Все создается с той целью, чтобы обеспечить необходимую жизнестойкость. Речь идет о надежности и устойчивости обороны, о резервах и дублировании", — приводит газета слова Зольфранка.Однако даже после таких мер предосторожности у альянса могут возникнуть трудности. Как писало в конце мая британское издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с секретными планами обороны, члены НАТО располагают лишь пятью процентами средств ПВО, необходимых для защиты Центральной и Восточной Европы."Военный Шенген"Еще одной мерой, которая призвана упростить логистику в случае прямого конфликта с Россией, должен стать "военный Шенген". Он позволит военнослужащим стран НАТО беспрепятственно пересекать границы между государствами и перевозить технику.О необходимости этого в НАТО заговорили еще осенью прошлого года. Как отмечает The Times, бюрократическая путаница в правилах перевозки военной техники существенно тормозит переброску контингентов. Причем ограничения действуют не только на границах между странами, но даже между отдельными немецкими регионами.И здесь члены альянса тоже ссылаются на опыт украинского конфликта."Война на Украине оказалась войной на истощение, а война на истощение — это битва за логистику", — заявлял председатель военного комитета НАТО, американский адмирал Роб Бауэр.Вопрос формыВсе это лишь верхний пласт проблем, с которыми сталкивается Североатлантический альянс. На этой неделе специалисты Центра стратегических и международных исследований, одной из ведущих западных аналитических организаций, опубликовали доклад с оценкой готовности НАТО к конфликту с Россией.В документе анализируется весь комплекс мер, которые Запад предпринял в этом направлении, и подчеркивается, что альянсу необходимо вернуться к стратегии времен холодной войны — опираться на "оборонительный щит" подразделений на земле и "меч ядерного сдерживания". "Кажется очевидным, что НАТО готова "воевать сегодня вечером". <…> Однако более пристальный взгляд на долгосрочные меры <…> открывает несколько иной вопрос: НАТО, возможно, и готова к войне, но готова ли она к затяжной войне?" — указывают авторы доклада.Они убеждены, что в этом случае конфликт станет противостоянием не только армий, но и обществ. И с точки зрения устойчивости у США и их союзников есть повод для беспокойства — куда более серьезный, чем проблемы с логистикой.

