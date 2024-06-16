https://ria.ru/20240616/provokatsii-1953237298.html

Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале

Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале - РИА Новости, 16.06.2024

Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя ситуацию с захватом заложников в СИЗО, заявил, что любой, нарушивший закон, должен нести... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:19

2024-06-16T14:19

2024-06-16T14:21

происшествия

ростовская область

захват заложников в ростовском сизо

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

василий голубев

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя ситуацию с захватом заложников в СИЗО, заявил, что любой, нарушивший закон, должен нести ответственность.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали."О захвате заложников в СИЗО с самого утра получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками. Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность", - написал Голубев в Telegram-канале.Помимо этого губернатор сообщил, что во время захвата заложников в СИЗО в его Telegram-канале провокаторы пытались раскачать межнациональную тему."Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не подаваться на провокации", - добавил Голубев.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

ростовская область

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Обстановка после ликвидации преступников Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников. 2024-06-16T14:19 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), василий голубев