https://ria.ru/20240616/provokatsii-1953237298.html
Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале
Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале - РИА Новости, 16.06.2024
Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя ситуацию с захватом заложников в СИЗО, заявил, что любой, нарушивший закон, должен нести... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:19
2024-06-16T14:19
2024-06-16T14:21
происшествия
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953234700_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_2a20d8c485b0c696bf2477c84ece3fba.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя ситуацию с захватом заложников в СИЗО, заявил, что любой, нарушивший закон, должен нести ответственность.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали."О захвате заложников в СИЗО с самого утра получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками. Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность", - написал Голубев в Telegram-канале.Помимо этого губернатор сообщил, что во время захвата заложников в СИЗО в его Telegram-канале провокаторы пытались раскачать межнациональную тему."Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не подаваться на провокации", - добавил Голубев.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953234700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d3c64d18bf4f8186015acbf0f0310d.jpg
Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
2024-06-16T14:19
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Василий Голубев
Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале
Ростовский губернатор заявил о попытках межнациональный провокаций в мессенджере