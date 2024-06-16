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Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале - РИА Новости, 16.06.2024
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14:19 16.06.2024 (обновлено: 14:21 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/provokatsii-1953237298.html
Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале
Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале - РИА Новости, 16.06.2024
Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя ситуацию с захватом заложников в СИЗО, заявил, что любой, нарушивший закон, должен нести... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:19
2024-06-16T14:21
происшествия
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
василий голубев
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя ситуацию с захватом заложников в СИЗО, заявил, что любой, нарушивший закон, должен нести ответственность.Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали."О захвате заложников в СИЗО с самого утра получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками. Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность", - написал Голубев в Telegram-канале.Помимо этого губернатор сообщил, что во время захвата заложников в СИЗО в его Telegram-канале провокаторы пытались раскачать межнациональную тему."Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не подаваться на провокации", - добавил Голубев.
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Обстановка после ликвидации преступников
Ростовское СИЗО после операции по освобождению заложников.
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происшествия, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Василий Голубев
Ростовский губернатор заявил о попытках провокаций в его Telegram-канале

Ростовский губернатор заявил о попытках межнациональный провокаций в мессенджере

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
Перейти в медиабанк
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя ситуацию с захватом заложников в СИЗО, заявил, что любой, нарушивший закон, должен нести ответственность.
Ранее ФСИН России сообщило, что в воскресенье обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Через несколько часов ФСИН РФ сообщил, что захватившие заложников были ликвидированы, сотрудники учреждения не пострадали.
"О захвате заложников в СИЗО с самого утра получал регулярные оперативные доклады, был на постоянной связи с силовиками. Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность", - написал Голубев в Telegram-канале.
Помимо этого губернатор сообщил, что во время захвата заложников в СИЗО в его Telegram-канале провокаторы пытались раскачать межнациональную тему.
"Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не подаваться на провокации", - добавил Голубев.
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ПроисшествияРостовская областьЗахват заложников в ростовском СИЗОФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Василий Голубев
 
 
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