"Путин посмеется". Фон дер Ляйен поставили на место после призыва к России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о России.
В своем посту европейский политик призываю Россию прислушаться к "призыву международного сообщества", чтобы "положить конец империалистическому насилию".
"Путин громко посмеется, прочитав требования бедной Урсулы", — отметил Hani Iskander.
"Вы хотите, чтобы Путин сдался, но при этом знаете, что это невозможно. Вы тянете мир к войне, в то время как Путин сидит за столом переговоров", — добавила BainzyC.
"Мы призываем вас прекратить враждовать с Путиным и организовать дипломатию вместо того, чтобы разорять страны ради коррумпированной Украины", — поделился мнением Lexandramylife.
"Я призываю НАТО прекратить уничтожать население Украины ради собственных эгоистических амбиций. НАТО хочет войны, это очевидно. Есть только эскалация, нет никаких серьезных попыток к миру", — возмутился DieselPorage.
"Это вы разжигаете войну, а не они", — заметил Dan.
Конференция по Украине проходила в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.
На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.
Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.