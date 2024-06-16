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"Путин посмеется". Фон дер Ляйен поставили на место после призыва к России

"Путин посмеется". Фон дер Ляйен поставили на место после призыва к России - РИА Новости, 16.06.2024

"Путин посмеется". Фон дер Ляйен поставили на место после призыва к России

Пользователи соцсети Х раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о России. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T20:33

2024-06-16T20:33

2024-06-16T20:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о России.В своем посту европейский политик призываю Россию прислушаться к "призыву международного сообщества", чтобы "положить конец империалистическому насилию". "Путин громко посмеется, прочитав требования бедной Урсулы", — отметил Hani Iskander. "Вы хотите, чтобы Путин сдался, но при этом знаете, что это невозможно. Вы тянете мир к войне, в то время как Путин сидит за столом переговоров", — добавила BainzyC."Мы призываем вас прекратить враждовать с Путиным и организовать дипломатию вместо того, чтобы разорять страны ради коррумпированной Украины", — поделился мнением Lexandramylife."Я призываю НАТО прекратить уничтожать население Украины ради собственных эгоистических амбиций. НАТО хочет войны, это очевидно. Есть только эскалация, нет никаких серьезных попыток к миру", — возмутился DieselPorage. "Это вы разжигаете войну, а не они", — заметил Dan. Конференция по Украине проходила в эти выходные на курорте Бюргеншток недалеко от Люцерна. В ней приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.При этом президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали. Некоторые участники, например вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и канцлер Германии Олаф Шольц, покинули его досрочно, а премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствовал на мероприятии всего два с половиной часа.Берн не направлял Москве приглашение на саммит. Как подчеркивали в Кремле, искать способы урегулирования украинского кризиса без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.На этой неделе Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта. По его словам, для начала мирных переговоров киевский режим должен вывести войска со всей территории новых российских регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие.Кроме того, она должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы. Помимо этого, необходима демилитаризация и денацификация Украины. Путин также упомянул отмену санкций против России.

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https://ria.ru/20240616/front-1953255125.html

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