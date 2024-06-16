https://ria.ru/20240616/pozhary-1953202388.html

В России за сутки потушили 50 природных пожаров

В России за сутки потушили 50 природных пожаров - РИА Новости, 16.06.2024

В России за сутки потушили 50 природных пожаров

За минувшие сутки на всей территории России потушили 50 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T08:59

2024-06-16T08:59

2024-06-16T11:37

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. За минувшие сутки на всей территории России потушили 50 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "В 16 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 50 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 43 425 гектаров", — говорится в релизе.К полуночи 16 июня в России действовали 115 лесных пожаров на площади 79 640 гектаров, их активно тушили. Максимальную площадь возгораний зафиксировали в Якутии — 36 пожаров на 47 597 гектарах.

https://ria.ru/20240604/lesa-1950352247.html

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2024

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происшествия, россия, природные пожары в россии