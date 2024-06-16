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В Махачкале загорелся многоквартирный дом, погиб человек
В Махачкале загорелся многоквартирный дом, погиб человек - РИА Новости, 16.06.2024
В Махачкале загорелся многоквартирный дом, погиб человек
Мужчина скончался в результате пожара в многоквартирном доме в Махачкале, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T17:11
2024-06-16T17:11
2024-06-16T18:22
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МАХАЧКАЛА, 16 июн — РИА Новости. Мужчина скончался в результате пожара в многоквартирном доме в Махачкале, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану."Организована процессуальная проверка по факту пожара в многоквартирном доме по проспекту Гамидова в Махачкале. По данным следствия, после тушения пожара в одной из квартир обнаружено тело мужчины 1981 года рождения без признаков жизни", – говорится в сообщении.Проверку проводит и прокуратура республики. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.В пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану сообщили РИА Новости, что пожар произошел в квартире на девятом этаже 10-этажного многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, тушение заняло около 50 минут.
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале загорелся многоквартирный дом, погиб человек
СК: после тушения пожара в многоквартирном доме в Махачкале нашли тело мужчины