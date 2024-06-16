Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске потушили пожар в кафе - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/pozhar-1953215472.html
В Хабаровске потушили пожар в кафе
В Хабаровске потушили пожар в кафе - РИА Новости, 16.06.2024
В Хабаровске потушили пожар в кафе
Пожар в кафе на площади 700 квадратных метров в Хабаровске ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T11:10
2024-06-16T11:10
происшествия
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар в кафе на площади 700 квадратных метров в Хабаровске ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в Хабаровске на территории рынка на улице Тихоокеанская спасатели тушили пожар в кафе на площади 700 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 27 человек и восемь единиц техники. "Пожар в Хабаровске полностью ликвидирован. Специалисты МЧС России не допустили распространения огня", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалистам пришлось разобрать кровлю для ликвидации скрытых очагов горения. Также сообщается, что к тушению были привлечены 30 специалистов и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20240425/pozhar-1942234556.html
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске потушили пожар в кафе

МЧС: в Хабаровское ликвидировали пожар в кафе на площади 700 квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар в кафе на площади 700 квадратных метров в Хабаровске ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в Хабаровске на территории рынка на улице Тихоокеанская спасатели тушили пожар в кафе на площади 700 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 27 человек и восемь единиц техники.
«
"Пожар в Хабаровске полностью ликвидирован. Специалисты МЧС России не допустили распространения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистам пришлось разобрать кровлю для ликвидации скрытых очагов горения. Также сообщается, что к тушению были привлечены 30 специалистов и 11 единиц техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Нижнем Тагиле загорелась кровля кафе
25 апреля, 12:02
 
ПроисшествияХабаровскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала