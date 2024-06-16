https://ria.ru/20240616/pozhar-1953215472.html

В Хабаровске потушили пожар в кафе

В Хабаровске потушили пожар в кафе - РИА Новости, 16.06.2024

В Хабаровске потушили пожар в кафе

Пожар в кафе на площади 700 квадратных метров в Хабаровске ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T11:10

2024-06-16T11:10

2024-06-16T11:10

происшествия

хабаровск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар в кафе на площади 700 квадратных метров в Хабаровске ликвидирован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что в Хабаровске на территории рынка на улице Тихоокеанская спасатели тушили пожар в кафе на площади 700 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 27 человек и восемь единиц техники. "Пожар в Хабаровске полностью ликвидирован. Специалисты МЧС России не допустили распространения огня", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалистам пришлось разобрать кровлю для ликвидации скрытых очагов горения. Также сообщается, что к тушению были привлечены 30 специалистов и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20240425/pozhar-1942234556.html

хабаровск

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)