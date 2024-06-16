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В Хабаровске загорелось кафе на 700 квадратных метрах
В Хабаровске загорелось кафе на 700 квадратных метрах - РИА Новости, 16.06.2024
В Хабаровске загорелось кафе на 700 квадратных метрах
Спасатели тушат пожар в кафе на территории рынка на улице Тихоокеанская в Хабаровске на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T06:46
2024-06-16T06:46
2024-06-16T07:05
происшествия
хабаровск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в кафе на территории рынка на улице Тихоокеанская в Хабаровске на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. "Хабаровские огнеборцы ликвидируют пожар в кафе на улице Тихоокеанская. По прибытии спасателей наблюдалось возгорание на кухне кафе с переходом огня на кровлю здания. Персонал и посетители кафе вышли самостоятельно до прибытия пожарных. На данный момент пожар локализован на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 27 человек и восемь единиц техники.
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происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске загорелось кафе на 700 квадратных метрах
МЧС России: хабаровские спасатели тушат пожар в кафе на 700 "квадратах"