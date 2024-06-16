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В Хабаровске загорелось кафе на 700 квадратных метрах

В Хабаровске загорелось кафе на 700 квадратных метрах - РИА Новости, 16.06.2024

В Хабаровске загорелось кафе на 700 квадратных метрах

Спасатели тушат пожар в кафе на территории рынка на улице Тихоокеанская в Хабаровске на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T06:46

2024-06-16T06:46

2024-06-16T07:05

происшествия

хабаровск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в кафе на территории рынка на улице Тихоокеанская в Хабаровске на площади 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. "Хабаровские огнеборцы ликвидируют пожар в кафе на улице Тихоокеанская. По прибытии спасателей наблюдалось возгорание на кухне кафе с переходом огня на кровлю здания. Персонал и посетители кафе вышли самостоятельно до прибытия пожарных. На данный момент пожар локализован на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 27 человек и восемь единиц техники.

хабаровск

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, хабаровск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)