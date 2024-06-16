https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953182935.html
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 16.06.2024
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:11
2024-06-16T00:11
2024-06-16T07:20
курбан-байрам
россия
владимир путин
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950887829_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_caedb6e09e10e1547b8521b579153af0.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама. Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения", — говорится в сообщении.Президент отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, их родным и близким."И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России", — добавил Путин.
https://ria.ru/20240616/volodin-1953183180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950887829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a582b8cdec0858e1e5372469e1ba10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курбан-байрам, россия, владимир путин
Курбан-байрам, Россия, Владимир Путин, Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама. Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения", — говорится в сообщении.
Президент отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.
"И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России", — добавил Путин.