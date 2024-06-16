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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 16.06.2024
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Религия
 
00:11 16.06.2024 (обновлено: 07:20 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953182935.html
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 16.06.2024
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:11
2024-06-16T07:20
курбан-байрам
россия
владимир путин
религия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.&quot;Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама. Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения&quot;, — говорится в сообщении.Президент отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, их родным и близким."И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России", — добавил Путин.
https://ria.ru/20240616/volodin-1953183180.html
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курбан-байрам, россия, владимир путин
Курбан-байрам, Россия, Владимир Путин, Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«

"Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама. Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.
"И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России", — добавил Путин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Володин поздравил мусульман с наступлением праздника Курбан-байрама
00:13
 
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