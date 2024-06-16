https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953182935.html

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 16.06.2024

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T00:11

2024-06-16T00:11

2024-06-16T07:20

курбан-байрам

россия

владимир путин

религия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом, отметив вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Курбан-байрам. Знаменуя окончание паломничества мусульман к древним религиозным святыням, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама. Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения", — говорится в сообщении.Президент отметил, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам СВО, их родным и близким."И конечно, важен их вклад в единение нашего народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России", — добавил Путин.

https://ria.ru/20240616/volodin-1953183180.html

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курбан-байрам, россия, владимир путин