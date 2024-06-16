https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953182408.html

Путин поздравил медиков с Днем медицинского работника

Путин поздравил медиков с Днем медицинского работника - РИА Новости, 16.06.2024

Путин поздравил медиков с Днем медицинского работника

Президент России Владимир Путин поздравил российских медиков с Днем медицинского работника, в видеопоздравлении глава государства отметил, что это больше, чем... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T00:04

2024-06-16T00:04

2024-06-16T00:46

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских медиков с Днем медицинского работника, в видеопоздравлении глава государства отметил, что это больше, чем профессиональный праздник. "Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с праздником. Поздравляю всех, кто посвятил себя медицине и служению людям, кто трудится в поликлиниках и больницах, в службах скорой помощи и санитарной авиации, в федеральных медицинских организациях и в сельских акушерско-фельдшерских пунктах, исполняет свой долг в армейских госпиталях и на передовой", - сказал Путин. Президент отметил, что праздник отмечают и ученые, представители знаменитых медицинских школ, а также других научных направлений в сфере биологии, химии, физики, математики. Все они вносят большой вклад в создание прогрессивных методов лечения болезней, новых вакцин и лекарственных препаратов, заметил Путин. "День медицинского работника в России – это намного больше, чем профессиональный праздник. Он имеет отношение к каждому гражданину нашей страны, потому что защита здоровья людей доверена прежде всего медицинским работникам. Они рядом с человеком с момента его рождения, предупреждают и лечат болезни, спасают и продлевают жизни", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951309433.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951605653.html

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Поздравление Путина с Днем медицинского работника Поздравление Путина с Днем медицинского работника 2024-06-16T00:04 true PT4M15S

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общество, россия, владимир путин