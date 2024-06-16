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В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись - РИА Новости, 16.06.2024
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19:33 16.06.2024 (обновлено: 19:46 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/postradavshiy-1953278801.html
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись - РИА Новости, 16.06.2024
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись
На Можайском шоссе в Одинцово два злоумышленника ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:33
2024-06-16T19:46
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На Можайском шоссе в Одинцово два злоумышленника ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области."Предварительно установлено, что на проезжей части Можайского шоссе между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате инцидента злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине и скрылись", — говорится в публикации.Полицейские ищут предполагаемых преступников.По данным прокуратуры Московской области, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле, а пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20240615/kuban-1953166949.html
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одинцово
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье)
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись

В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись, полиция их ищет

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На Можайском шоссе в Одинцово два злоумышленника ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.
"Предварительно установлено, что на проезжей части Можайского шоссе между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате инцидента злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине и скрылись", — говорится в публикации.
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