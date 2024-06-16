https://ria.ru/20240616/postradavshiy-1953278801.html
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись - РИА Новости, 16.06.2024
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись
На Можайском шоссе в Одинцово два злоумышленника ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T19:33
2024-06-16T19:33
2024-06-16T19:46
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На Можайском шоссе в Одинцово два злоумышленника ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области."Предварительно установлено, что на проезжей части Можайского шоссе между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате инцидента злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине и скрылись", — говорится в публикации.Полицейские ищут предполагаемых преступников.По данным прокуратуры Московской области, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле, а пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20240615/kuban-1953166949.html
https://ria.ru/20240610/zaderzhanie-1951955057.html
одинцово
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье)
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись
В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись, полиция их ищет