https://ria.ru/20240616/postradavshiy-1953278801.html

В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись

В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись - РИА Новости, 16.06.2024

В Одинцово два злоумышленника ранили ножом мужчину и скрылись

На Можайском шоссе в Одинцово два злоумышленника ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T19:33

2024-06-16T19:33

2024-06-16T19:46

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На Можайском шоссе в Одинцово два злоумышленника ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области."Предварительно установлено, что на проезжей части Можайского шоссе между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. В результате инцидента злоумышленники, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения 32-летнему мужчине и скрылись", — говорится в публикации.Полицейские ищут предполагаемых преступников.По данным прокуратуры Московской области, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле, а пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20240615/kuban-1953166949.html

https://ria.ru/20240610/zaderzhanie-1951955057.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)