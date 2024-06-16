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Еще одну пострадавшую в ДТП в Благовещенске перевели в травматологию
Еще одну пострадавшую в ДТП в Благовещенске перевели в травматологию - РИА Новости, 16.06.2024
Еще одну пострадавшую в ДТП в Благовещенске перевели в травматологию
Врачи перевели еще одну их четырех пострадавших в ДТП на тротуаре в Благовещенске из реанимации в травматологию, сообщает минздрав Приамурья. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T04:18
2024-06-16T04:18
2024-06-16T04:18
происшествия
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дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Врачи перевели еще одну их четырех пострадавших в ДТП на тротуаре в Благовещенске из реанимации в травматологию, сообщает минздрав Приамурья. "Одну из четырех пострадавших в ДТП на улице Василенко – женщину 32 лет перевели из реанимации в травматологию, ее состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении. В субботу двоих пострадавших, девушку 19 лет и мальчика 14 лет, также перевели из реанимации в отделения травматологии. Состояние остальных пострадавших в аварии без отрицательной динамики, они находятся под наблюдением врачей. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое - мужчина 50 лет и подросток 15 лет - умерли в больнице. Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html
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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Еще одну пострадавшую в ДТП в Благовещенске перевели в травматологию
Одну пострадавшую в ДТП в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Врачи перевели еще одну их четырех пострадавших в ДТП на тротуаре в Благовещенске из реанимации в травматологию, сообщает минздрав Приамурья.
"Одну из четырех пострадавших в ДТП на улице Василенко – женщину 32 лет перевели из реанимации в травматологию, ее состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.
В субботу двоих пострадавших, девушку 19 лет и мальчика 14 лет, также перевели из реанимации в отделения травматологии.
Состояние остальных пострадавших в аварии без отрицательной динамики, они находятся под наблюдением врачей.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое - мужчина 50 лет и подросток 15 лет - умерли в больнице.
Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.