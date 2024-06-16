https://ria.ru/20240616/pogoda-1953249633.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 16.06.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Интенсивные ливни и теплая погода ожидаются в Москве в предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T15:57
2024-06-16T15:57
2024-06-16T15:57
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Интенсивные ливни и теплая погода ожидаются в Москве в предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Неделя в Центральной России, в теплом секторе циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии, стартует с интенсивных ливней, гроз с общим количеством осадков до 27 миллиметров, что составляет 35% от месячной нормы. В Москве ночью не ниже плюс 16 - плюс 18, днем плюс 23 - плюс 25 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что дожди сохранятся и во вторник, ожидается до 9 миллиметров осадков с дневной температурой воздуха плюс 22 - плюс 24 градуса. В среду же осадки маловероятны. "В ночь на четверг скользнет теплый фронт… Небо нахмурится, и прошумят сильные освежающие грозовые дожди - до 20 миллиметров или четверть от положенного за весь июнь, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, дневная температура понизится до плюс 19 - плюс 21 градуса", - уточнил Тишковец. Он добавил, что к концу недели усилится антициклональная деятельность и погода возьмет курс на постепенное улучшение. "Что касается перспектив на вторую часть июня, то она представляется как умеренно теплая, без изнуряющей жары, положительное отклонение от нормы уменьшится, и даже с кратковременными волнами похолодания и мощными грозовыми ливнями – в копилку выпавших 124 миллиметров осадков в Москве добавится еще как минимум 51-56 миллиметров дождя, а значит, июнь в итоге получится переувлажненным более чем в два раза", - отметил Тишковец.
https://ria.ru/20240614/moskva-1952851104.html
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Синоптик Тишковец: ливни и теплая погода ожидаются в Москве на следующей неделе
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Интенсивные ливни и теплая погода ожидаются в Москве в предстоящую неделю, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Неделя в Центральной России, в теплом секторе циклона и связанным с ним атмосферным фронтом окклюзии, стартует с интенсивных ливней, гроз с общим количеством осадков до 27 миллиметров, что составляет 35% от месячной нормы. В Москве ночью не ниже плюс 16 - плюс 18, днем плюс 23 - плюс 25 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что дожди сохранятся и во вторник, ожидается до 9 миллиметров осадков с дневной температурой воздуха плюс 22 - плюс 24 градуса. В среду же осадки маловероятны.
"В ночь на четверг скользнет теплый фронт… Небо нахмурится, и прошумят сильные освежающие грозовые дожди - до 20 миллиметров или четверть от положенного за весь июнь, порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, дневная температура понизится до плюс 19 - плюс 21 градуса", - уточнил Тишковец.
Он добавил, что к концу недели усилится антициклональная деятельность и погода возьмет курс на постепенное улучшение.
"Что касается перспектив на вторую часть июня, то она представляется как умеренно теплая, без изнуряющей жары, положительное отклонение от нормы уменьшится, и даже с кратковременными волнами похолодания и мощными грозовыми ливнями – в копилку выпавших 124 миллиметров осадков в Москве добавится еще как минимум 51-56 миллиметров дождя, а значит, июнь в итоге получится переувлажненным более чем в два раза", - отметил Тишковец.