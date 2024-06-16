https://ria.ru/20240616/pogoda-1953210573.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 16.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачность, местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:17

2024-06-16T10:17

2024-06-16T10:17

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Облачность, местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в течение большей части дня метеоусловия будут обусловлены влиянием теплого атмосферного фронта с юга, сопровождаемого постепенным натеканием облаков верхнего, среднего и нижнего яруса. "Во второй половине дня кучево-дождевая облачность станет накрывать юг Подмосковья, а вечером доберется и до Москвы - местами брызнет небольшой дождь, однако основные грозовые ливни ожидаются в понедельник… Температура воздуха в столице плюс 24 - плюс 27 градусов, по области плюс 23 - плюс 28 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода