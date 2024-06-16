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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 16.06.2024
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10:17 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/pogoda-1953210573.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 16.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачность, местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:17
2024-06-16T10:17
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Облачность, местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в течение большей части дня метеоусловия будут обусловлены влиянием теплого атмосферного фронта с юга, сопровождаемого постепенным натеканием облаков верхнего, среднего и нижнего яруса. "Во второй половине дня кучево-дождевая облачность станет накрывать юг Подмосковья, а вечером доберется и до Москвы - местами брызнет небольшой дождь, однако основные грозовые ливни ожидаются в понедельник… Температура воздуха в столице плюс 24 - плюс 27 градусов, по области плюс 23 - плюс 28 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь и до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в Парке Горького в Москве
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди отдыхают в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Облачность, местами небольшой дождь и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в течение большей части дня метеоусловия будут обусловлены влиянием теплого атмосферного фронта с юга, сопровождаемого постепенным натеканием облаков верхнего, среднего и нижнего яруса.
«
"Во второй половине дня кучево-дождевая облачность станет накрывать юг Подмосковья, а вечером доберется и до Москвы - местами брызнет небольшой дождь, однако основные грозовые ливни ожидаются в понедельник… Температура воздуха в столице плюс 24 - плюс 27 градусов, по области плюс 23 - плюс 28 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
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