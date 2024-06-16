https://ria.ru/20240616/pivo-1953192482.html

Около 80 процентов алкогольного рынка в России занимает пиво

Около 80 процентов алкогольного рынка в России занимает пиво - РИА Новости, 16.06.2024

Около 80 процентов алкогольного рынка в России занимает пиво

Порядка 80% алкогольного рынка в России занимает пиво, категория крепкого алкоголя остается стабильной, но у потребителей растет интерес к коньяку, рассказал... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T05:30

2024-06-16T05:30

2024-06-16T07:15

пмэф-2024

экономика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Порядка 80% алкогольного рынка в России занимает пиво, категория крепкого алкоголя остается стабильной, но у потребителей растет интерес к коньяку, рассказал РИА Новости председатель совета директоров одной из крупнейших алкогольных компаний в РФ Luding Group Эрнест Хачатурян. "Для нашей страны характерно пиво-водочное потребление. На рынке сейчас почти 80% занимает пиво. Категория коньяков РФ и Армении показывает стабильный прирост - на 11% в 2023 году к 2022. Продажи водки стагнируют, годовой прирост измеряется 1%", - заявил он на полях ПМЭФ. Хачатурян также отметил, что потребление крепкого алкоголя в целом показало прирост на 5% за 2023 год относительно 2022. Динамика больше заметна внутри всей категории крепких напитков - отток от одних брендов к другим, в том числе на фоне ухода с рынка зарубежных игроков. При этом, говоря про вино, председатель совдира подчеркнул, что людей сначала нужно познакомить и "приучить" к базовым вариантам, а потом уже расширять винный кругозор, чему, в том числе, способствует внутренний туризм. "Мы привыкли, что есть сложности, встречаем, собираемся и идем дальше решать их. Поэтому по-другому в нашем мире сейчас не выжить. Нужно быть гибким, нужно уметь адаптироваться, держать руку на пульсе, уметь вовремя перестраиваться и обязательно стремиться к развитию, не останавливаясь на том, что у тебя есть. Поэтому мы это все предусматриваем, прогнозируем, стараемся, чтобы потребитель был удовлетворен. На это и работаем", - ответил Хачатурян на вопрос пересмотра портфеля компании в связи с изменениями на рынке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/menu-1951587910.html

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экономика, россия, армения, эрнест хачатурян