https://ria.ru/20240616/peskov-1953237745.html

Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков

Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2024

Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков

Страны коллективного Запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:22

2024-06-16T14:22

2024-06-16T14:22

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Путин сказал, что опасность большая, мы видим, как страны коллективного Запада - США, Франция, другие европейские страны - без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может все происходить без ответа России”, - сказал Песков в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину. Песков также заявил, что на швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире. “На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире, там не будет поисков мирного урегулирования. С учетом интересов всех сторон”, - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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россия, сша, франция, дмитрий песков, павел зарубин, в мире