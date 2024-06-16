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Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2024
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14:22 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/peskov-1953237745.html
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2024
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков
Страны коллективного Запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:22
2024-06-16T14:22
россия
сша
франция
дмитрий песков
павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Путин сказал, что опасность большая, мы видим, как страны коллективного Запада - США, Франция, другие европейские страны - без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может все происходить без ответа России”, - сказал Песков в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину. Песков также заявил, что на швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире. “На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире, там не будет поисков мирного урегулирования. С учетом интересов всех сторон”, - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html
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россия, сша, франция, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, США, Франция, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков

Песков: Запад нагнетает напряженность, это не может происходить без ответа РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Путин сказал, что опасность большая, мы видим, как страны коллективного Запада - США, Франция, другие европейские страны - без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может все происходить без ответа России”, - сказал Песков в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Москва снова напугала Европу
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Песков также заявил, что на швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире.
“На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире, там не будет поисков мирного урегулирования. С учетом интересов всех сторон”, - подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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РоссияСШАФранцияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ мире
 
 
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