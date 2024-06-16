https://ria.ru/20240616/peskov-1953237745.html
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2024
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков
Страны коллективного Запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T14:22
2024-06-16T14:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Путин сказал, что опасность большая, мы видим, как страны коллективного Запада - США, Франция, другие европейские страны - без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может все происходить без ответа России”, - сказал Песков в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину. Песков также заявил, что на швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире. “На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире, там не будет поисков мирного урегулирования. С учетом интересов всех сторон”, - подчеркнул он.
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Россия, США, Франция, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков
Песков: Запад нагнетает напряженность, это не может происходить без ответа РФ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июн - РИА Новости. Страны коллективного Запада без устали нагнетают напряженность, это не может происходить без ответа России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Путин сказал, что опасность большая, мы видим, как страны коллективного Запада - США, Франция, другие европейские страны - без устали нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые и новые витки эскалации. Конечно же, это не может все происходить без ответа России”, - сказал Песков в интервью тележурналисту программы “Москва. Кремль. Путин” на России 1 Павлу Зарубину.
Песков также заявил, что на швейцарской конференции по Украине не будет идти речь о мире.
“На самой швейцарской конференции не будет идти речь о мире, там не будет поисков мирного урегулирования. С учетом интересов всех сторон”, - подчеркнул он.