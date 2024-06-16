https://ria.ru/20240616/otravlenie-1953258926.html

"Кухня на районе" приостановила работу приложения после случаев отравления

"Кухня на районе" приостановила работу приложения после случаев отравления - РИА Новости, 16.06.2024

"Кухня на районе" приостановила работу приложения после случаев отравления

Сервис доставки еды "Кухня на районе" приостановил работу приложения после нескольких случаев отравления москвичей, сообщается в Telegram-канале компании. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T17:09

2024-06-16T17:09

2024-06-16T17:38

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сервис доставки еды "Кухня на районе" приостановил работу приложения после нескольких случаев отравления москвичей, сообщается в Telegram-канале компании."Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата Лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений", — говорится в заявлении.По данным СК, 14 и 15 июня десять жителей Москвы попали в больницы с признаками пищевого отравления. Выяснилось, что все они заказывали продукты через службы доставки. Как утверждали СМИ, у пострадавших выявили ботулизм. Столичное управление Роспотребнадзора опровергло информацию о массовом отправлении. Там уточнили, что подозрение на это заболевание остается только у четырех больных.Ведомство установило, что все заболевшие употребляли в пищу продукцию ООО "Локалкитчен" (салат лобио) и "Гастропорт" (салат с тунцом, фасолью и яблоком), и приостановило продажу этих блюд.В воскресенье следователи провели обыски на территории, прилегающей к складским помещениям компании, — фигуранта дела о случаях пищевого отравления. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыски в московских компаниях, доставлявших еду с ботулизмом Следователи провели обыски на территории, прилегающей к складским помещениям компании — фигуранта дела о случаях пищевого отравления в Москве, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. 2024-06-16T17:09 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)