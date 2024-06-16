https://ria.ru/20240616/obstrel-1953213625.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка за пять минут, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:56

2024-06-16T10:56

2024-06-16T12:48

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка за пять минут, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 10:25 ВСУ открыли огонь со стороны села Желанное Второе."Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Спустя пять минут, в 10:30, украинские войска выпустили еще два таких же снаряда со стороны села Кураховка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.

https://ria.ru/20240616/obstrel-1953183026.html

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато