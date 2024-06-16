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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.06.2024
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10:56 16.06.2024 (обновлено: 12:48 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/obstrel-1953213625.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка за пять минут, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:56
2024-06-16T12:48
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка за пять минут, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 10:25 ВСУ открыли огонь со стороны села Желанное Второе."Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Спустя пять минут, в 10:30, украинские войска выпустили еще два таких же снаряда со стороны села Кураховка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240616/obstrel-1953183026.html
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 4 снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Петровский район Донецка за пять минут, следует из сообщения в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, в 10:25 ВСУ открыли огонь со стороны села Желанное Второе.
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"Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Спустя пять минут, в 10:30, украинские войска выпустили еще два таких же снаряда
со стороны села Кураховка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, Петровский район регулярно подвергается обстрелам.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
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