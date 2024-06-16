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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.06.2024
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T00:12
2024-06-16T00:12
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 44 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестнадцать фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двенадцать обстрелов - на донецком направлении. Четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 44 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, поступили сведения о гибели двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 37 обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 16 раз обстреляли ДНР, выпустив 44 боеприпаса