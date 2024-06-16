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Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом - РИА Новости, 16.06.2024
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10:15 16.06.2024 (обновлено: 10:28 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/nagrada-1953210146.html
Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом
Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом - РИА Новости, 16.06.2024
Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова, соответствующий РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:15
2024-06-16T10:28
общество
россия
ростовская область
владимир путин
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом "За доблестный труд" коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова", город Москва", - говорится в документе. Также за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены врачи Белолюбский Иннокентий из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Гришняя Елена и Матяшова Наталья из Областной детской клинической больницы Ростовской области.
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россия
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общество, россия, ростовская область, владимир путин, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, здоровье - общество
Общество, Россия, Ростовская область, Владимир Путин, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Здоровье - Общество
Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом

Путин наградил коллектив Центра имени Пирогова орденом "За доблестный труд"

© Фото : ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава РоссииНациональный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова
Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России
Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом "За доблестный труд" коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова", город Москва", - говорится в документе.
Также за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены врачи Белолюбский Иннокентий из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Гришняя Елена и Матяшова Наталья из Областной детской клинической больницы Ростовской области.
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ОбществоРоссияРостовская областьВладимир ПутинНациональный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаЗдоровье - Общество
 
 
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