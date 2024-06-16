https://ria.ru/20240616/nagrada-1953210146.html

Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом

Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом - РИА Новости, 16.06.2024

Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова, соответствующий РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T10:15

2024-06-16T10:15

2024-06-16T10:28

общество

россия

ростовская область

владимир путин

национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом "За доблестный труд" коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова", город Москва", - говорится в документе. Также за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены врачи Белолюбский Иннокентий из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Гришняя Елена и Матяшова Наталья из Областной детской клинической больницы Ростовской области.

https://ria.ru/20240616/medrabotnik-1952919003.html

россия

ростовская область

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ростовская область, владимир путин, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, здоровье - общество