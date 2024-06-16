https://ria.ru/20240616/nagrada-1953210146.html
Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом
Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом - РИА Новости, 16.06.2024
Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова, соответствующий РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T10:15
2024-06-16T10:15
2024-06-16T10:28
общество
россия
ростовская область
владимир путин
национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953211422_0:32:797:480_1920x0_80_0_0_c1e0f33d2ae32783bf92e11df6d8291d.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" коллектив Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом "За доблестный труд" коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова", город Москва", - говорится в документе. Также за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медпомощи в экстремальных условиях медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены врачи Белолюбский Иннокентий из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы, Гришняя Елена и Матяшова Наталья из Областной детской клинической больницы Ростовской области.
https://ria.ru/20240616/medrabotnik-1952919003.html
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953211422_0:0:699:524_1920x0_80_0_0_3f1d767abf8f4dac937aed450fe37c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ростовская область, владимир путин, национальный медико-хирургический центр имени н. и. пирогова, здоровье - общество
Общество, Россия, Ростовская область, Владимир Путин, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, Здоровье - Общество
Путин наградил коллектив Пироговского медицинского Центра орденом
Путин наградил коллектив Центра имени Пирогова орденом "За доблестный труд"