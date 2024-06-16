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Ефимов: в московских Нагатино-Садовниках по КРТ построят жилой квартал - РИА Новости, 16.06.2024
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12:07 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/moskva-1953101482.html
Ефимов: в московских Нагатино-Садовниках по КРТ построят жилой квартал
Ефимов: в московских Нагатино-Садовниках по КРТ построят жилой квартал - РИА Новости, 16.06.2024
Ефимов: в московских Нагатино-Садовниках по КРТ построят жилой квартал
В столичном районе Нагатино-Садовники по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию неэффективно используемого участка площадью в... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T12:07
2024-06-16T12:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. В столичном районе Нагатино-Садовники по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию неэффективно используемого участка площадью в 21,3 гектара, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, оператор КРТ в течение десяти лет возведет жилой квартал, в рамках этого проекта планируют построить порядка 690 тысяч "квадратов" недвижимости."Вложения в проект составят около 145 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации – почти 4 миллиарда рублей. В результате в районе Нагатино-Садовники создадут более 16,2 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Редевелопмент затронет участок, расположенный между Котляковским и Каширским проездами, недалеко от станции БКЛ "Варшавская", следует из пресс-релиза. В сообщении уточняется, что в настоящее время территории занимают офисы, склады и неэффективно используемые объекты.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 414 тысяч квадратных метров отведено для строительства жилья, а еще свыше 270 тысяч "квадратов" займет общественно-деловая и социальная недвижимость. "Так, здесь появится образовательный комплекс, в составе которого школа на 900 мест и детский сад для 400 воспитанников. Также на площадке построят офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, спортивные объекты, кафе и рестораны", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
https://ria.ru/20240615/tsentr-1953021792.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в московских Нагатино-Садовниках по КРТ построят жилой квартал

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июня - РИА Новости. В столичном районе Нагатино-Садовники по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут реорганизацию неэффективно используемого участка площадью в 21,3 гектара, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, оператор КРТ в течение десяти лет возведет жилой квартал, в рамках этого проекта планируют построить порядка 690 тысяч "квадратов" недвижимости.
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"Вложения в проект составят около 145 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его реализации – почти 4 миллиарда рублей. В результате в районе Нагатино-Садовники создадут более 16,2 тысячи рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Редевелопмент затронет участок, расположенный между Котляковским и Каширским проездами, недалеко от станции БКЛ "Варшавская", следует из пресс-релиза. В сообщении уточняется, что в настоящее время территории занимают офисы, склады и неэффективно используемые объекты.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 414 тысяч квадратных метров отведено для строительства жилья, а еще свыше 270 тысяч "квадратов" займет общественно-деловая и социальная недвижимость. "Так, здесь появится образовательный комплекс, в составе которого школа на 900 мест и детский сад для 400 воспитанников. Также на площадке построят офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, спортивные объекты, кафе и рестораны", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
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