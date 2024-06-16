https://ria.ru/20240616/meditsina-1953207325.html

Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.06.2024

Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Развитие российской системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, является приоритетной задачей правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T09:46

2024-06-16T09:46

2024-06-16T10:01

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

день медицинского работника

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие российской системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, является приоритетной задачей правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении медицинских работников с профессиональным праздником."Развитие отечественной системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, - приоритетная задача правительства. Работа по обновлению лечебных учреждений и материально-технической базы ведётся по всей территории страны. Открываются профильные центры и отделения, оснащённые современным оборудованием. Реализуются масштабные проекты и программы для борьбы с гепатитом С, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства РФ.Мишустин отметил, что медицинские работники ежедневно и круглосуточно проявляют мужество, самоотверженно выполняют свой долг, в том числе, в зоне специальной военной операции. Именно благодаря медицинским работникам в клиническую практику внедряются инновационные методы и технологии, проводятся уникальные операции. Он подчеркнул, что именно от их квалификации зависит выздоровление пациентов."Примите слова искренней благодарности за ваш труд, высочайший профессионализм, верность призванию и весомый вклад, который вы вносите в сохранение и укрепление здоровья наших граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20240616/medrabotnik-1952919003.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мишустин, день медицинского работника