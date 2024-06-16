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Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.06.2024
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09:46 16.06.2024 (обновлено: 10:01 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/meditsina-1953207325.html
Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - РИА Новости, 16.06.2024
Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Развитие российской системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, является приоритетной задачей правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T09:46
2024-06-16T10:01
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
день медицинского работника
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие российской системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, является приоритетной задачей правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении медицинских работников с профессиональным праздником.&quot;Развитие отечественной системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, - приоритетная задача правительства. Работа по обновлению лечебных учреждений и материально-технической базы ведётся по всей территории страны. Открываются профильные центры и отделения, оснащённые современным оборудованием. Реализуются масштабные проекты и программы для борьбы с гепатитом С, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями&quot;, - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства РФ.Мишустин отметил, что медицинские работники ежедневно и круглосуточно проявляют мужество, самоотверженно выполняют свой долг, в том числе, в зоне специальной военной операции. Именно благодаря медицинским работникам в клиническую практику внедряются инновационные методы и технологии, проводятся уникальные операции. Он подчеркнул, что именно от их квалификации зависит выздоровление пациентов."Примите слова искренней благодарности за ваш труд, высочайший профессионализм, верность призванию и весомый вклад, который вы вносите в сохранение и укрепление здоровья наших граждан", - добавил он.
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здоровье - общество, россия, михаил мишустин, день медицинского работника
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, День медицинского работника
Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Мишустин назвал развитие системы здравоохранения в России приоритетной задачей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедработник в инфекционном отделении больницы
Медработник в инфекционном отделении больницы - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медработник в инфекционном отделении больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие российской системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, является приоритетной задачей правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении медицинских работников с профессиональным праздником.
«

"Развитие отечественной системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, - приоритетная задача правительства. Работа по обновлению лечебных учреждений и материально-технической базы ведётся по всей территории страны. Открываются профильные центры и отделения, оснащённые современным оборудованием. Реализуются масштабные проекты и программы для борьбы с гепатитом С, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что медицинские работники ежедневно и круглосуточно проявляют мужество, самоотверженно выполняют свой долг, в том числе, в зоне специальной военной операции. Именно благодаря медицинским работникам в клиническую практику внедряются инновационные методы и технологии, проводятся уникальные операции. Он подчеркнул, что именно от их квалификации зависит выздоровление пациентов.
"Примите слова искренней благодарности за ваш труд, высочайший профессионализм, верность призванию и весомый вклад, который вы вносите в сохранение и укрепление здоровья наших граждан", - добавил он.
Медицинские работники проводят операцию кесарево сечение в родильном доме при инфекционной клинической больнице №2 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
День медицинского работника в России
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинДень медицинского работника
 
 
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