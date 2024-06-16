Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Мишустин назвал развитие системы здравоохранения в России приоритетной задачей
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедработник в инфекционном отделении больницы
Медработник в инфекционном отделении больницы. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Развитие российской системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, является приоритетной задачей правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении медицинских работников с профессиональным праздником.
«
"Развитие отечественной системы здравоохранения, в том числе в новых регионах, - приоритетная задача правительства. Работа по обновлению лечебных учреждений и материально-технической базы ведётся по всей территории страны. Открываются профильные центры и отделения, оснащённые современным оборудованием. Реализуются масштабные проекты и программы для борьбы с гепатитом С, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства РФ.
Мишустин отметил, что медицинские работники ежедневно и круглосуточно проявляют мужество, самоотверженно выполняют свой долг, в том числе, в зоне специальной военной операции. Именно благодаря медицинским работникам в клиническую практику внедряются инновационные методы и технологии, проводятся уникальные операции. Он подчеркнул, что именно от их квалификации зависит выздоровление пациентов.
"Примите слова искренней благодарности за ваш труд, высочайший профессионализм, верность призванию и весомый вклад, который вы вносите в сохранение и укрепление здоровья наших граждан", - добавил он.