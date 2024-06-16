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Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах
Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах - РИА Новости, 16.06.2024
Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах
Глава МЧС России России Александр Куренков поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив их героический труд в новых регионах, соответствующий текст... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T05:22
2024-06-16T05:22
2024-06-16T07:04
общество
здоровье - общество
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
праздник
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МЧС России России Александр Куренков поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив их героический труд в новых регионах, соответствующий текст опубликован на сайте ведомства. "Дорогие друзья! Поздравляю всех медицинских специалистов МЧС России с профессиональным праздником и сотрудников Управления медико-психологического обеспечения - с пятилетним юбилеем со дня образования структурного подразделения. Особо хочу отметить ваш героический труд в новых регионах. Рискуя жизнью, вы работаете там, где счет идет на минуты", - говорится в сообщении. Куренков отметил, что у медицинских работников в чрезвычайном ведомстве особая миссия: заботиться о здоровье личного состава и выезжать на места чрезвычайных ситуаций для помощи пострадавшим. "Каждый раз наряду с профессиональными знаниями и навыками вы отдаете частичку душевного тепла и искренней заботы. Порой без этого вылечить телесный недуг просто невозможно", - добавил глава ведомства.
https://ria.ru/20231227/pozdravlenie-1918338836.html
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общество, здоровье - общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Праздник
Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах
Глава МЧС Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах