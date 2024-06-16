Рейтинг@Mail.ru
Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах - РИА Новости, 16.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 16.06.2024 (обновлено: 07:04 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/mediki-1953192168.html
Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах
Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах - РИА Новости, 16.06.2024
Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах
Глава МЧС России России Александр Куренков поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив их героический труд в новых регионах, соответствующий текст... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T05:22
2024-06-16T07:04
общество
здоровье - общество
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949315539_0:74:2999:1761_1920x0_80_0_0_7e183faed5d7cb12c66efbda12cadb5f.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МЧС России России Александр Куренков поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив их героический труд в новых регионах, соответствующий текст опубликован на сайте ведомства. "Дорогие друзья! Поздравляю всех медицинских специалистов МЧС России с профессиональным праздником и сотрудников Управления медико-психологического обеспечения - с пятилетним юбилеем со дня образования структурного подразделения. Особо хочу отметить ваш героический труд в новых регионах. Рискуя жизнью, вы работаете там, где счет идет на минуты", - говорится в сообщении. Куренков отметил, что у медицинских работников в чрезвычайном ведомстве особая миссия: заботиться о здоровье личного состава и выезжать на места чрезвычайных ситуаций для помощи пострадавшим. "Каждый раз наряду с профессиональными знаниями и навыками вы отдаете частичку душевного тепла и искренней заботы. Порой без этого вылечить телесный недуг просто невозможно", - добавил глава ведомства.
https://ria.ru/20231227/pozdravlenie-1918338836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949315539_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_859d2953758c0733cec3922a855b9561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Праздник
Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах

Глава МЧС Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Куренков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МЧС России России Александр Куренков поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив их героический труд в новых регионах, соответствующий текст опубликован на сайте ведомства.
«
"Дорогие друзья! Поздравляю всех медицинских специалистов МЧС России с профессиональным праздником и сотрудников Управления медико-психологического обеспечения - с пятилетним юбилеем со дня образования структурного подразделения. Особо хочу отметить ваш героический труд в новых регионах. Рискуя жизнью, вы работаете там, где счет идет на минуты", - говорится в сообщении.
Куренков отметил, что у медицинских работников в чрезвычайном ведомстве особая миссия: заботиться о здоровье личного состава и выезжать на места чрезвычайных ситуаций для помощи пострадавшим.
"Каждый раз наряду с профессиональными знаниями и навыками вы отдаете частичку душевного тепла и искренней заботы. Порой без этого вылечить телесный недуг просто невозможно", - добавил глава ведомства.
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин поздравил сотрудников МЧС России с Днем спасателя
27 декабря 2023, 00:12
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала