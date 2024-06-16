https://ria.ru/20240616/mediki-1953192168.html

Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах

Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах - РИА Новости, 16.06.2024

Куренков отметил героический труд медиков в новых регионах

Глава МЧС России России Александр Куренков поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив их героический труд в новых регионах, соответствующий текст... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T05:22

2024-06-16T05:22

2024-06-16T07:04

общество

здоровье - общество

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

праздник

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МЧС России России Александр Куренков поздравил медиков с профессиональным праздником, отметив их героический труд в новых регионах, соответствующий текст опубликован на сайте ведомства. "Дорогие друзья! Поздравляю всех медицинских специалистов МЧС России с профессиональным праздником и сотрудников Управления медико-психологического обеспечения - с пятилетним юбилеем со дня образования структурного подразделения. Особо хочу отметить ваш героический труд в новых регионах. Рискуя жизнью, вы работаете там, где счет идет на минуты", - говорится в сообщении. Куренков отметил, что у медицинских работников в чрезвычайном ведомстве особая миссия: заботиться о здоровье личного состава и выезжать на места чрезвычайных ситуаций для помощи пострадавшим. "Каждый раз наряду с профессиональными знаниями и навыками вы отдаете частичку душевного тепла и искренней заботы. Порой без этого вылечить телесный недуг просто невозможно", - добавил глава ведомства.

https://ria.ru/20231227/pozdravlenie-1918338836.html

россия

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общество, здоровье - общество, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник