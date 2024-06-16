https://ria.ru/20240616/lozung-1953239310.html

В Швейцарии отрицают, что присоединились к выкрикам бандеровского лозунга

В Швейцарии отрицают, что присоединились к выкрикам бандеровского лозунга - РИА Новости, 16.06.2024

В Швейцарии отрицают, что присоединились к выкрикам бандеровского лозунга

МИД Швейцарии отрицает, что президент страны Виола Амхерд и глава МИД Иньяцио Кассис присоединились к бандеровскому лозунгу, который выкрикнул премьер-министр... РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T14:36

2024-06-16T14:36

2024-06-16T14:47

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БЮРГЕНШТОК (Швейцария), 16 июн – РИА Новости. МИД Швейцарии отрицает, что президент страны Виола Амхерд и глава МИД Иньяцио Кассис присоединились к бандеровскому лозунгу, который выкрикнул премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время группового фото глав делегаций на конференции по Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД конфедерации Пьер-Ален Эльчингер. Главы нескольких делегаций на конференции по Украине в швейцарском Бургенштоке вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги во время съемки группового фото 15 июня. В январе 2024 года Минюст России внес этот лозунг в перечень нацистских. "Призыв прозвучал во время официальной фотосессии мирной конференции по Украине в субботу вечером в Бюргенштоке. Ни президент Конфедерации Виола Амхерд, ни глава МИД Иньяцио Кассис не ответили на этот призыв", - сказал он. Однако на двух видеозаписях этого момента видно, что министр иностранных дел Швейцарии Кассис что-то говорит в тот самый момент, когда некоторые главы делегаций отвечают на нацистский лозунг. А президент Амхерд просто улыбается. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Приняли участие 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приехали. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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